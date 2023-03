Feira de Adoção é a oportunidade de novos lares para cães e gatos

Proporcionar adoção com novos lares e tutores para animais abandonados nas ruas. Esta foi a meta da 85ª Feira de Adoção de Cães e Gatos, realizada na manhã deste sábado, 11, no estacionamento do Shopping Parque Belém. A iniciativa foi da Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma).

Assim que visualizou a postagem da adoção no instagram, o estudante Alan Simões comunicou à sua mãe que tinha que adotar um gatinho. “Sou sozinho em casa e precisava de uma companhia para tratar de uma depressão e dar um lar para o animal, que dá mais cor para nossa vida”, declarou o estudante. “Eram vários gatos, mas é o animal, somente um deles é que escolhe você”, complementou.

Na feira, foram disponibilizados 28 animais (entre cães e gatos, filhotes e adultos, machos e fêmeas) pelo Centro de Controle de Zoonozes (CZZ), localizado na Rodovia Augusto Montenegro, onde se registra muitas demandas de animais abandonados em via pública por diversos motivos.

Atualmente, CCZ abriga cerca de 100 animais que passam por uma triagem inicial, pois os pedidos de resgate são muitos, comparados ao número de vagas existentes. “Sempre que possível, nós resgatamos, tratamos e deixamos os animais aptos para terem nova oportunidade de família e um lar feliz”, informou a coordenadora da Feira de Adoção, veterinária Noely Lameira.

O tutor interessado precisa ser maior de 18 anos, estar munido de identidade, CPF, comprovante de residência e responder ao questionário socioeconômico que as profissionais do centro abordam.

A mãe do estudante Alan Simões veio à feira para acompanhar o filho. Não resistiu e levou para casa outro felino. “É muito bom ter essa companhia para a nossa vida, alegrar a casa e contribuir para tirar os gatinhos das ruas”, respondeu a esteticista Virginia Moura.

Na feira, o futuro tutor já encontra os animais castrados, vermifugados, vacinados contra a raiva e microchipados no ato da adoção. Depois, os tutores recebem informativo básico sobre alimentação, cuidados, vacinas e são instruídos para anualmente realizarem o check-up dos animais.

Texto: Augusto Pachêco

Fonte: Agência Belém/Foto: Edielson Shinohara/Sespa