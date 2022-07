Feira do Artesanato garante renda aos artesãos do município de Ananindeua

Com o objetivo de fomentar a economia local no município de Ananindeua e valorizar os profissionais da área, a prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedec), realizam a Feira do Artesanato, no shopping localizado no município que já mudou a vida de 200 artesãos de Ananindeua.

Também foi idealizada para beneficiar os artesãos que possuem MEI (Microempreendedor Individual), e também uma oportunidade para quem ainda está se organizando como microempreendedor, onde é oferecido oportunidade de participar de cursos voltados para administração de negócios, e somente neste ano, já foram realizados mais de 10 cursos.

A feira ficaria apenas seis dias de funcionamento, no período do dia das mães no ano de 2021, sendo uma alternativa para quem buscava por presente para os dias das mães, foi estendido até outubro por conta do sucesso, e hoje ficou permanente no shopping.

A feira conta com a participação de 19 artesãos, e está sendo organizada junto com o shopping do município de Ananindeua, onde é realizada no 3° piso, e funciona das 10h ás 22h.

Foto: Leandro Santana