Feira do artesanato muda a vida dos profissionais do setor em Ananindeua

Em pouco mais de um ano de funcionamento, a Feira do Artesanato já mudou a vida de mais de 200 artesãos de Ananindeua. A feira é promovida pela Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedec) e objetiva fomentar a economia local e valorização dos profissionais da área.

A feira está sendo organizada em parceria com o Shopping Metrópole, onde é realizada no 3º piso. E também foi idealizada para beneficiar os artesãos que possuem MEI (Microempreendedor Individual), mas também é uma oportunidade para os que ainda estão se organizando como microempreendedor, pois são oferecidos a eles cursos voltados para administração de negócios, e somente neste ano, já foram realizados mais de 10 cursos.

“A feira foi idealizada para garantir renda aos artesãos que estavam com dificuldades financeiras por conta da pandemia, e ao organizá-la, descobrimos inúmeros talentos, produtos criativos e de boa qualidade. Assim, os beneficiamos e fomentamos a economia do município”, ressaltou a secretária de Desenvolvimento Econômico, Ivelane Catarini.

A princípio, o que seriam apenas seis dias de funcionamento, no período do dia das mães em 2021, para garantir mais opções de presente, foi estendido até outubro por conta do sucesso e hoje ficou permanente no shopping. O evento garantiu uma arrecadação de 450 mil reais, possibilitando a realização do 1º Desfile de Moda e Artesanato, produzido pela categoria no dia 22 de outubro no ano passado.

Com o sucesso nas vendas, abriu-se a oportunidade para beneficiar todos os artesãos do município, fazendo um sistema de rodízio, sendo uma semana para cada artesão, os quais são escolhidos por sorteio. Hoje, a feira conta com a participação de 19 artesãos. Um deles é Raimunda Almeida de Castro, de 54 anos e que já trabalha desde os 12 anos como artesã, produzindo peças em crochê. “Trabalho há muito tempo com o artesanato, mas foi somente com a Feira que tive uma visibilidade maior, aumentando minhas vendas. Minha agenda já está fechada até o fim do mês, não tenho como aceitar mais encomendas. Agradeço de coração essa oportunidade”, comentou a artesã. Dona Raimunda também destacou que seus produtos já foram importados para Brasília, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Fortaleza, Oriximiná, Igarapé-Mirim, entre outras cidades do país e exportados para Inglaterra.

“Uma turista de Londres comprou um tapete, mas não usou como tapete ela colocou na parede. Minha peça na parede de uma casa em Inglaterra?! Fiquei muito feliz e orgulhosa, tenho só gratidão a Deus e a Sedec. Já fiz vários cursos por meio da secretaria também. A feira trouxe só benefícios para mim e minha família”.

Serviço:

Feira do Artesanato está localizada no 3° piso do Shopping Metrópole, e funciona das 10h às 22h.

Imagens: Ascom/PMA