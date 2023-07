Feira do Empreendedorismo Inclusivo movimenta o Porto Futuro neste fim de semana

A 13ª edição da Feira do Empreendedorismo Inclusivo está movimentando o Porto Futuro, em Belém, neste último final de semana de julho. A iniciativa da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), por meio da Coordenação Estadual de Políticas para o Autismo (Cepa), tem como objetivo proporcionar um espaço para pessoas com autismo, familiares e associações divulgarem e venderem seus produtos para frequentadores do Parque Urbano Porto Futuro. A Feira do Empreendedorismo Inclusivo ocorre sempre no último final de semana do mês. São mais de 200 famílias cadastradas no sistema da Cepa para participar e vender suas produções.

Nesta edição, 11 expositores oferecem roupas infantis, brinquedos, objetos de decoração, comida, bolsas e outras peças.

Patrícia Castro, mãe de duas crianças com autismo, aproveitou a oportunidade para vender doces e salgados. “Eu agradeço à Sespa e à Cepa por essa oportunidade. A gente veio de Ananindeua (Região Metropolitana de Belém) com nossos lanches para vender aqui. Quem não viajou, venha aqui ao Porto Futuro visitar a gente”, convidou Patrícia.

Expansão – Nayara Barbalho, coordenadora estadual de Políticas para o Autismo, disse que a Feira é um momento em que pessoas com autismo e suas famílias têm para gerar renda e mostrar suas habilidades. “É importante mostrar as habilidades dessas pessoas no esporte, na cultura, no empreendedorismo, na economia criativa, em todos os setores. A Feira é um desses espaços. Vale ressaltar que a Feira não acontece só aqui em Belém. Nós já estamos começando esse trabalho de descentralizar para outros municípios”, anunciou a coordenadora.

A 13ª Feira do Empreendedorismo Inclusivo prossegue neste domingo (30), das 16 h às 21 h, no Porto Futuro, na Avenida Visconde de Souza Franco (Doca), entre Rua Belém e Avenida Marechal Hermes.

Fonte: Agência Pará/Foto: Melina Marcelina/Ascom/Sespa