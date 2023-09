Feira do Livro abre espaço às vozes da Diversidade e Inclusão com show de Linn da Quebrada

A artista Linn da Quebrada será atração musical da Arena Amazônia nesta segunda-feira, 11, durante a 26ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, que acontece no Hangar Centro de Convenções. Ao longo do dia, o evento é dedicado às vozes da Diversidade e Inclusão. A programação, que tem início às 9h30, contará com uma série de debates e reflexões acerca da temática. A abertura da feira ao público ocorre às 9h e o show de Linn da Quebrada encerra o dia, às 20h30.

Em 2022, Linn ganhou os olhares do grande público ao participar do reality show Big Brother Brasil. Após sua saída, a artista estrelou campanhas publicitárias com grandes marcas, além de atuar como atriz na terceira temporada da série Cine Holliudy e filmar, ao lado de Fernanda Montenegro, no longa-metragem Dona Vitória, ainda sem previsão de lançamento. Este ano, Linn retorna aos palcos em comemoração aos dois anos de lançamento do seu segundo álbum, intitulado “Trava Línguas”.

Para o show, além das músicas dos seus dois álbuns, Linn promete dar spoilers ao público paraense do seu próximo álbum. “Eu não gosto de prometer, mas posso dizer que estou me doando de corpo inteiro para fazer este show acontecer. Parte da minha banda estará comigo para experimentar o que fazemos de melhor em cima do palco: música. Aproveito para dizer que darei uma palhinha de algumas músicas que podem estar no próximo álbum”, revela.

EXPECTATIVA

Sobre a sua participação da Feira Pan-Amazônica do Livro, Linn diz estar ansiosa. “Os livros sempre estiveram presentes na minha vida. Tive o prazer, dores e delícias de escrever diários. As disputas das palavras, bem como os encontros e o que elas são capazes de fazer numa frase me fascina. Estar na Feira do Livro e cantar com a Feira é uma possibilidade de, mais uma vez, dançar com a Linndas palavras”.

Em 2018, quando Linn – artista – esteve na cidade para um show, Lina – pessoa física – passou por um episódio de hostilidade enquanto passeava em Belém. “O que eu mais gosto de lembrar é como me senti tão forte com tantas pessoas assistindo o meu show, cantando e vibrando junto. Estou respondendo essa pergunta e lembrando do dia do show, dá para acreditar? Sinto que foi quase como um convite para continuar em Belém, e eu tô doida pra sentir o calor das minhas belenenses novamente”.

Não casualmente, nesta edição, Linn se apresenta no dia dedicado às Vozes da Diversidade e Inclusão. Para ela, é fundamental que a Feira esteja se propondo a discutir os temas. “São essas ações que nos oportunizam um pensamento crítico. Nossas vozes são dissidentes e dissonantes. Não somos apenas a diversidade, mas é inegável que ela faz parte de nós. O que posso dizer, é que estou indo muito mais para colaborar do que para representar. Acredito que é mais interessante pensarmos por essa ótica”, defende.

PROGRAMAÇÃO

Neste dia, na Arena Multivozes, espaço dedicado a bate-papos com os convidados da Feira Pan-Amazônica do Livro, a programação tem início às 9h30, com Thays Reis e Cleiton Bentes no bate-papo “No Ritmo da Inclusão”, com intervenção artística da Companhia do Nosso Jeito. A apresentação será de Adriano Silva. Às 16h30, “Literatura acessível, também quero!” traz Joana Martins, Aguinaldo Barros e Tiago Costa para debaterem as ferramentas e inovações para a inclusão. A mediação é de Tatiana Maia.

Às 17h30, o Sarau na Feira apresenta “O Ser na Noite Escura”, com o Grupo de Dentro pra Fora. Às 18h30, Ronaldo Carvalho, Alessandro Borges (AC) e Ana Carolina Salomão debatem “A Poesia Inclusiva dos Sentidos”. E às 19h, a programação da Arena Multizoves encerra o dia com o “Papo, Prosa e Versos”, com Ivan Baron (SP), Aliny Rosa e Cleber Couto, que abordarão o tema “Limitante é o capacistismo, não a deficiência”.

Imagem: Agência Pará de Notícias