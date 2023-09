Feira do Livro edição 26 é aberta ao público neste sábado no Hangar Centro de Convenções

O movimento de pessoas foi intenso na manhã deste sábado, 09, nas primeiras horas da 26ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, que acontece no Hangar Centro de Convenções, em Belém. Apesar disso, quem optou por visitar os estandes do evento, logo após a abertura ao público, às 9h, desfrutou de tranquilidade. A estudante Maria Eduarda Amorim, de 17 anos, foi uma destas pessoas.

“Sempre venho. É um evento aguardado por mim porque gosto muito de ler, é um hábito. Acho legal vir logo no primeiro dia de manhã, porque normalmente é mais tranquilo e consigo aproveitar mais”, contou a jovem. Ela, que tem como gênero literário preferido o romance, estava em busca de livros específicos. “Tenho alguns que quero comprar, vou pesquisar nos estandes. Ano passado comprei quatro, mas acho que neste vai ser uns sete”.

Já a universitária Nayza Barros, de 20 anos, aproveitou o sábado para trazer a família. “Meus pais não têm muito o hábito da leitura, então trazê-los comigo é uma forma inseri-los neste universo. Eu também estou querendo retomar esse hábito”, contou, acrescentando que a Feira do Livro fez parte da sua infância e adolescência. “Já vim em outras edições, e em cada ano são novas memórias”.

Entre os livreiros, a expectativa era grande. Com a entrada do público, os estandes passaram a ser preenchidos pelos olhares curiosos em meio à vasta diversidade de livros. O livreiro Ettore Farias, de 22 anos, falou sobre a expectativa para esta edição. “Somos de São Paulo, mas eu cresci vindo pra cá, para Belém. Há dez anos participamos da Feira, e nossa expectativa é a melhor possível, porque a cada ano somos surpreendidos positivamente”, disse.

Para Ettore ainda, a Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes é uma segurança no que diz respeito à participação do público. “Nós temos muita confiança em participarmos, seja pela garantia de público, seja pela qualidade da organização. Além disso, existe todo um investimento em leitura para os servidores daqui. Sem dúvida, é um das melhores Feiras do Livro do país. Pra nós, a melhor”, avaliou.

A secretária de Cultura do Pará, Ursula Vidal e os homenageados desta edição, Heliana Barriga e Salomão Larêdo, recepcionaram o público pela manhã, junto com os trabalhadores do evento. Às 9h em ponto, as portas do Hangar foram abertas e, simbolicamente, uma fita foi descerrada na entrada principal pelos homenageados. “Aproveitem, porque a Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes é de vocês e para vocês”, enfatizou Ursula ao público.

Imagens: Agência Pará de Notícias