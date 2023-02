Feira do peixe

Para manter a tradição de uma das principais datas do calendário cristão, a de comer peixe no feriado de Sexta-feira da Paixão, ocorreu na manhã da quinta-feira, 16, no escritório regional da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap), em Santarém, a primeira reunião para tratar sobre a organização da Feira do Peixe 2023. O encontro contou com a participação de representantes do Governo do Estado, por meio da Sedap, e Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca (Semap), através da Coordenadoria de Incentivo à Produção Familiar (Ciprof). O evento já tem data marcada e acontecerá nos dias 5 e 6 de abril. Busca garantir o abastecimento e o equilíbrio do valor do produto durante o período de maior consumo do pescado.