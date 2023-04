Feira do Pescado mais barato em Santarém começa nesta quarta-feira

Oferecer peixe de qualidade com baixo preço para a população é um dos objetivos da Feira do Pescado que inicia nesta quarta, 05, e prossegue até amanhã, quinta-feira santa, 06, em Santarém. A feira vai ofertar cerca de 25 toneladas de pescado de diferentes espécies como: Tambaqui, Tambatinga, Matrinxã e Pirarucu, todos provenientes de piscicultores locais. O produto estará disponível aos clientes a um preço a partir de R$ 18,00.

Por conta da Semana Santa, cresce a busca por peixes na região e para atender a grande demanda da população, facilitando o acesso do consumidor ao pescado, seis locais estratégicos para vendas em Santarém estarão disponíveis, no horário das 07h às 18h. Veja quais são:

· Parque da Cidade

· Feira da Cohab

· Porto dos Milagres

· Primeira rotatória da Fernando Guilhon (sentido centro bairro)

· Praça da Nova República

· Rodovia Everaldo Martins Km 19 – Comunidade São Pedro

“O nosso objetivo é oferecer para a comunidade um produto saudável, fresco e de preço justo, além de oportunizar ao produtor um local adequado para a comercialização mais próxima ao consumidor final”, disse o secretário de Agricultura e Pesca, Bruno Costa.

A venda do pescado, também, será realizada nos municípios de Belterra e Mojuí dos Campos.

A feira é uma realização da Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca (Semap), através da Coordenadoria de Incentivo à Produção Familiar (Ciprof) e o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap), em parceria com os piscicultores, Secretarias de Agricultura e Pesca de Mojuí dos Campos e Belterra, dentre outros parceiros da esfera municipal e estadual.

Imagem: Agência Santarém