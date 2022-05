Feira do pescado oferece produtos mais em conta para o almoço do dia das mães

Algumas datas comemorativas são um convite para fazer um cardápio diferente do que já é feito diariamente, e com o dia das mães se aproximando, essa ideia não é diferente. Para quem pretende montar um cardápio com alimentos como peixe, devem ficar de olho na edição especial da tradicional Feira do Pescado.

No próximo sábado (07) , a Feira vai ser realizado na Aldeia Amazônica, com várias opções de peixe, marisco e afins a um preço médio de 30% mais em conta que o praticado normalmente no mercado.

A iniciativa é em conjunto com o Governo do estado por meio da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da pesca (Sedap) com a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Economia (Secon). A ação também conta com a parceria do fornecedor Kennedy Mariscos e Pescados.

A Feira do Pescado – Edição Dia das Mães, irá acontecer na Aldeia Amazônica, no bairro da pedreira, em Belém, a partir das 7h até as 14h, neste sábado (07).

Foto: Reprodução / Ag. Pará