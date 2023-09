Feira movimenta Estação das Docas no feriado de Independência (7)

Em sua 28ª edição, a Feira Art & Chic Belém promete movimentar a Estação das Docas na próxima quinta-feira (7), feriado de Independência do Brasil. Com a proposta de reunir em um só lugar moda, artesanato e gastronomia regional, a Feira conta ainda com um show do grupo Pagode das Meninas. O evento gratuito inicia às 12h e segue até às 22h, no Armazém 3 do complexo turístico.

A feira terá diversos expositores com marcas autorais e muitos produtos em artesanato e moda marajoara, tais como acessórios, roupas, artigos de decoração, papelaria e outros segmentos. O evento já se tornou uma tradição na Estação das Docas, sendo realizado pela primeira vez em dezembro de 2017. Desde então, centenas de expositores puderam divulgar seus trabalhos e milhares de pessoas conferiram os produtos.

Com o objetivo de levar informação à população para reduzir a discriminação e o preconceito contra os indivíduos que apresentam o Transtorno do Espectro Autista (TEA), a Feira Art & Chic Belém conta com um espaço dedicado à divulgação do trabalho realizado por pessoas autistas, bem como por suas mães e cuidadores. Artesãos, artistas plásticos, músicos, cantores, entre outros, já foram revelados durante a Feira.

“Convidamos todos a visitarem a feira e colaborar com o impulsionamento da economia criativa local, bem como colaborar para o fortalecimento do empreendedorismo paraense, além de apreciar a culinária paraense e aproveitar um bom show”, declara Chrys Nery, coordenadora da feira.

SERVIÇO

Feira Art & Chic

Data: Quinta-feira, 7 de setembro de 2023

Hora: 12h às 22h

Local: Armazém 3, na Estação das Docas

Entrada Franca

Fonte: Agência Pará/Foto: Alex Ribeira/Ag Pará