Feira Preta movimenta Porto Futuro com venda de artesanato e apresentações culturais

O Parque Urbano Belém Porto Futuro ficou movimentado neste sábado (10) com a realização da Feira Preta, programação que faz parte do Preamar da Consciência Negra, iniciativa do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult). A Feira continua neste domingo (20), das 16 às 22 h.

De acordo com o Centro de Estudos e Defesa do Negro do Pará (Cedenpa), que fez a curadoria do evento, são 12 empreendedores negros e negras expondo e comercializando seus trabalhos: Cunhã Porã, Afro-Brasilís, Coletivo Elza’s de Ananindeua; Eunice Mosaicos e Naza Artezanato; Yuna Guajajara e Ângela Guajajara; Mestiço Ateliê e Recanto da Sereia; Cerâmica Família Sant’ana e Rede Bragantina de Economia Solidária; África Vestes e Pereira Colares; Fogoyó Moda Afro-Amazônica e Li Divino Acessórios; Artesanato Akoma Aya e Nathy Muiraquitrança; Amor Tecido e Faca Amolada Acessórios, e Raio de Sol e Laço de Marinheira.

Para Silvia Barbosa, artesã e empreendedora, a Feira é importante para dar visibilidade e estimular a sustentabilidade do trabalho realizado por mulheres e homens negros no Estado. “A gente sobrevive do que vendemos. Então, quanto maior essa visibilidade, melhor. Até porque é importante que a população em geral valorize mais os produtos feitos artesanalmente. Esse é um trabalho diferenciado, feito com carinho para o nosso cliente, e é também voltado para a questão étnico-racial, para a nossa população negra. Aqui, nós trabalhamos com turbante, trança, touca, com todos os tipos de acessório da moda afro, voltados ao nosso público, à nossa população preta, que precisa ser vista, ser valorizada”, disse a expositora.

Durante a programação, também ocorrem apresentações culturais e serviços de técnicas de Tranças Nagô e Turbantes. Quem animou o público neste sábado foi o grupo de capoeira Mandinga de Luanda e o grupo Toro-Açu. Neste domingo, as atrações serão o grupo de capoeira Nzinga Cultura Afro e o Bloco Axé Dudu.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação