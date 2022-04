Feira TEAlentos de Produtos Artesanais leva arte, culinária e conscientização da causa autista na Praça Porto Futuro

Neste sábado, dia 9 de abril, ocorreu o primeiro dia da Feira TEAlentos de Produtos Artesanais, na Praça Porto Futuro, em Belém. A atividade é a segunda programação do 2ª Festival TEAlentos, promovido pela Secretaria Estadual de Saúde Pública (Sespa), através da Coordenação de Políticas para o Autismo (Cepa). No domingo, dia 10, acontece o último dia da Feira.

A iniciativa faz parte da programação promovida pela equipe da Sespa para celebrar o mês de abril, dedicado à conscientização sobre pessoas que convivem dentro do Transtorno do Espectro Autista (TEA). Após a realização de evento para apresentações musicais no Theatro da Paz no dia 2 de abril, a ideia da programação deste final de semana é dar espaço para pessoas no espectro, além de suas famílias e associações, colocarem à venda suas produções profissionais.

A Coordenadora da Cepa, Nayara Barbalho, falou sobre a intenção da Feira TEAlentos para a comunidade autista. “Essa é mais uma iniciativa do governo do Estado para incentivar a economia criativa e o pequeno empreendedorismo de pessoas autistas e suas famílias depois de um período economicamente tão difícil para todos que foi a fase mais aguda da Covid-19. Abrimos espaço aqui para iniciativas individuais e de grupos organizados para que possam expor sua arte e obter retorno financeiro”, declarou. Além da venda dos produtos por parte dos grupos e iniciativas particulares, a equipe da Sespa produziu materiais especiais sobre a causa autista para serem distribuídos a todos que foram à feira.

Na Feira, os expositores levaram produtos artísticos como chaveiros, cordões, pulseiras, camisas, obras de paisagismo, além de diversos pratos de comidas disponíveis para venda aos presentes.

Uma das principais motivações, citadas pelos expositores para o desenvolvimento dos trabalhos ofertados, é conquistar uma fonte de renda possível para as mães e outros familiares de pessoas com autismo que tiveram que abandonar seus outros empregos para dedicarem-se ao cuidado de seus filhos e outros entes queridos.

Este é o caso do Grupo de Mães Mundo Azul, composto de mais de 400 famílias, que levou materiais da loja colaborativa da organização para a feira. O grupo foi criado como uma forma de reinserção principalmente de mães e avós de pessoas com autismo no mercado de trabalho. A associação levou produtos como cadernos, bloquinhos, copos, estojos e materiais pedagógicos adaptados, tudo com referências à causa autista.

Outro grupo de mães de autistas unidas com o mesmo intuito presente na Feira TEAlentos é a Associação dos Pais e Amigos dos Autistas de Ananindeua, a Apan. O grupo levou itens como porta-moedas, bijuterias, canetas e cordões também tematizados com os símbolos do autismo.

Outra organização presente na feira foi a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), que levou guardanapos de mesa, chaveiros, correntes de celular, produzidos nas aulas de arte das mais de 100 crianças com autismo que a associação recebe em sua sede em Belém.

Além das organizações, a Feira contou com a exposição de iniciativas individuais, como é o caso do escritor Alkir Viana, de 22 anos, que levou seu livro de poesias, onde o principal tema é a vida através dos olhos e mente de uma pessoa com autismo. Diagnosticado no TEA há 3 anos, Alkir afirma que sua arte tem a intenção de aproximar o mundo dos sentimentos das pessoas autistas. A poesia também ajuda o estudante de Farmácia a custear seus estudos.

Dona Caroline Tavares levou sua culinária saudável para vender ao público presente. Ela é mãe de um garoto autista de 7 anos. “Fiquei muito orgulhosa do trabalho feito pelo estado para toda a comunidade autista. Fico muito feliz em ver o esforço feito para o atendimento a nós e nossos filhos”, declarou. Já os doces vendidos na feira foram feitos por Erica Amorim, professora e mãe de uma adolescente de 15 anos. Trufas de cupuaçu, ovos de chocolate artesanais e brigadeiros de morango eram algumas das opções disponíveis na Feira.

A paisagista Maria José Neves é mãe de uma jovem de 19 anos que, com a evolução do tratamento da filha, pôde voltar a exercer sua atividade profissional. Ela está na Feira expondo seus minis jardins artesanais feitos em parceria com a filha, que além de estar começando a dar seus primeiros passos na profissão da mãe, é dançarina e se apresentou na semana passada na programação do TEAlentos no Theatro da Paz.

Quem se interessar em conhecer o trabalho artístico das pessoas com autismo, contribuir com o empreendedorismo dos familiares de pessoas no espectro, além de se informar com a causa deve ir neste último dia da programação do TEAlentos na Praça Porto Futuro, a partir das 16h e vai até as 22h.

Por Laís Menezes (SESPA)

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação