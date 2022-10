Feira tradicional do Sebrae reúne o melhor do artesanato Paraense

Foi aberta oficialmente, nessa quarta-feira (05), a 10ª edição da Feira de Artesanato do Círio (FAC). O evento, que é promovido pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – Sebrae no Pará, reúne trabalhos de artesãos de Belém e interior do estado, em uma área montada no estacionamento do Parque Porto Futuro, até o próximo dia 12, das 10h às 22h, exceto no domingo do Círio, quando funcionará das 7h às 22h. A entrada é gratuita. A cerimônia foi marcada pela presença da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, que, conduzida pelo diácono Rômulo Braga, realizou a bênção do evento

Em uma área de 1.700 metros quadrados, a Feira reúne 100 estandes, com o trabalho de 93 artesãos de Abaetetuba, Ananindeua, Belém, Oeiras do Pará, Salvaterra e Santarém, entre peças utilitárias, decorativas, brinquedos, fibras, miriti, balata e cerâmica, além de produtos com a temática do Círio de Nazaré. Na praça de alimentação, são 10 quiosques, com comidas típicas. Em 2022, a FAC também conta com uma programação cultural. O Sebrae no Pará fechou uma parceria com a organização da 3ª edição do Festival Cultural de Nazaré e trouxe atrações culturais regionais e nacionais para a FAC, entre os dias 05 a 11 de outubro, sempre à noite.

“A Feira gera bons negócios para os artesãos, levando o trabalho desses empreendedores para outros estados e países. Em um momento de retomada e em uma edição comemorativa, isso se torna ainda mais especial”, pontua o diretor-superintendente do Sebrae no Pará, Rubens Magno.

“O evento dá visibilidade e estimula o trabalho. A Feira é muito importante para os empresários de pequenos negócios”, destaca a presidente da Associação Comercial do Pará (ACP), Elizabeth Grunvald.

O artesão Rodolfo Setubal, que trabalha com pintura artística em cerâmica, participa pela primeira vez da FAC e conta sobre as expectativas da empreitada. “Esse ano que comecei a participar de eventos maiores e me preparei intensamente para essa Feira. Espero que eu consiga realizar muitas vendas e estabelecer bons contatos”, afirma.

Vitorino Ferreira é experiente na FAC. O artesão participa há, aproximadamente, vinte anos da iniciativa como a Feira, mas a 10ª edição tem gosto de estreia para o artesão, que não participou das últimas edições no Parque Porto Futuro. “A expectativa é vender bastante, aqui dá muito turista. Depois da pandemia é minha primeira participação e a expectativa é vender bastante, hoje já vendi bem”, frisa.

Também participaram da cerimônia de abertura da FAC, o presidente da Fundação Paraense de Radiofusão (Funtelpa), Hilbert Nascimento; o superintendente da ACP, Lúcio Cavalcanti; o diretor da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (SEDEME), Mauro Barbalho; representantes de entidades de classe; e Conselheiros do Sebrae no Pará.

Na primeira noite do Festival Cultural de Nazaré, que ocorre dentro da programação da FAC, teve a apresentação do Grupo de expressão parafolclórica Uirapuru: Fé de todas as tribos, e da Banda Baby (Lue Soares e Mateo).

Sobre a FAC

A Feira de Artesanato do Círio é parte de um trabalho realizado pelo Sebrae desde 1989 e voltado ao artesanato no período da festividade do Círio de Nazaré. O objetivo do evento é fomentar e promover o trabalho de artesãos paraenses, gerando oportunidades de venda durante e após a Feira.

A FAC é resultado da fusão, há dez anos, de duas iniciativas: A Feira do Miriti, específica do artesanato de Miriti, atividade tradicional do município de Abaetetuba; e a Feira do Círio, que reunia o artesanato de outras tipologias, produzido em vários municípios paraenses.

Programação cultural

Quinta 06/10

19h – Grupo Parafolclórico Filhos da terra: espetáculo de dança miscigenação.

20h – Conjunto de carimbó Frutos da terra.

Sexta 07/10

19h – Grupo Sigma : Espetáculo Amazônia em lendas.

20h – Johann Marlos.

Sábado 08/10

19h – Cia de dança Folclórica Trilhas da Amazônia.

20h – Espetaculo Pisada Cabôca.

Domingo 09/10

19h – Mágico Dalto.

20h – Grupo TEM: Espetaculo Cordão de Pássaro Tangará.

Segunda 10/10

19h – Cia de dança moderna: espetáculo na beira.

20h – Grupo Sigma: Moana um mar de Aventura.

Terça 11/10

19h – Grupo Tem: O Circo Rataplan.

20h – Arraial do Pavulagem.

Peças em vidro destacam para destaque da imagem da Virgem de Nazaré Tradicionais Brinquedos de Miriti

Fotos: Carlos Borges

Fnte: ASN PA