Feira vende produtos orgânicos e divulga luta pela reforma agrária a partir da alimentação saudável

“Sempre participo das feiras populares dos assentamentos do MST, que trazem para a cidade alimentos sem agrotóxicos, com qualidade, e preços acessíveis. Hoje, trouxe a minha mãe, Nao Abe: servidora estadual aposentada, que me ensinou a consumir produtos naturais, livres de venenos. Estamos levando pra casa farinha de mandioca com pupunha e deliciosas geleias de bacuri, banana e cupuaçu”.

A declaração em tom de comemoração é de Samira Rodrigues, produtora cultural. Ela aproveitou a 7ª edição da Feira Regional da Reforma Agrária “Mamede Gomes de Oliveira”, que acontece de 17 a 20 de abril, em frente ao mercado de São Brás. Reúne diversos empreendedores de vários assentamentos do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST).

Com apoio cultural da Prefeitura de Belém, por meio da Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém (Codem), que também cedeu barracas de lona para abrigar produtores do MST de diversas regiões do Estado.

“Estamos realizando a 7ª feira da Reforma Agrária popular, importante evento que o MST traz anualmente para Belém. O objetivo é dialogar com a sociedade sobre a luta pela terra a partir da alimentação saudável”, disse Jane Cabral e Silva, da Coordenação Estadual do MST/PA.

“Portanto, sem agrotóxicos e também reunindo artistas populares, a música, ativistas e pesquisadores da culinária da terra. Uma outra forma de dizer porque a gente luta pela Reforma Agrária”, explica Jane.

Para o diretor-presidente da Codem, Lélio Costa, a feira é um importante espaço para a comercialização de alimentos especiais, oriundos de territórios que passaram por processos de reforma agrária e que chegam, agora, à cidade como uma espécie de retorno à sociedade.

“E assim se fomenta o debate sobre a importância da produção de alimentos saudáveis, democratização da produção e o uso de insumos e proteínas amazônidas na culinária criativa de Belém”, destaca Lélio.

Destaque

A produtora rural Luzia Costa dos Santos, 38 anos (Assentamento Abril Vermelho, Santa Bárbara/PA), trouxe para comercializar o Tucupi Preto (150g por R$ 15).

Segundo a trabalhadora rural, a iguaria é produzida de forma artesanal a partir do tucupi tradicional, por meio de um longo processo de produção que pode durar até 45 dias. Ao final desse processo, tem-se uma pasta escura, com o mesmo sabor do tucupi tradicional, só que bem mais encorpada e pode ser usada como molho nas refeições.

O produtor rural Nazareno dos Santos, 57 anos (Assentamento Paulo Fonteles, Mosqueiro/PA), disponibilizou para venda uma espécie de “remédio” chamado “Garrafada” (1 litro por R$ 25).

Os ingredientes: plantas medicinais da Amazônia, como Andiroba, Copaíba, Marapuama, Jatobá e outras. São colocadas em uma garrafa de 1 litro. E, após certo tempo de maturação, a bebida deve ser tomada diariamente em pequenos cálices.

Segundo Nazareno, o “remédio” cura diversas doenças, “como anemia, gastrite, dor no peito e também funciona como um viagra natural”, garante.

Serviço

A 7ª edição da Feira Regional da Reforma Agrária “Mamede Gomes de Oliveira” é organizada pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST/PA), em homenagem a um militante assassinado em dezembro de 2012, que era defensor da Agroecologia.

As atividades ocorrem até quinta-feira, 20, na praça Floriano Peixoto, em frente ao Mercado de São Brás, das 9h às 22h.

Texto: Willys Lins

Fonte: Agência Belém/Foto: Willys Lins/Codem