Feirantes do mercado da Terra Firme comemoram o início da revitalização do espaço

A reforma do Mercado da Terra Firme é uma realidade para os feirantes da área, localizada na Av. Celso Malcher, no bairro da Terra Firme. Nos últimos dias de junho, os comerciantes que trabalham na feira começaram a acompanhar a movimentação de trabalhadores que se dedicam à reforma do espaço, que há mais de uma década não recebia revitalização.

O vendendor de frutas, Robson Pinheiro, de 36 anos, trabalha há mais de vinte anos na feira da Terra Firme e sempre vivenciou o alagamento próximo da banca de frutas de onde tira o sustento de sua família. Para ele, ver o início da revitalização do espaço vai proporcionar melhorias para todos. “Quando chove alaga tudo. Com essa obra, a nossa expectativa é só de melhoras”, disse.

Quem também está ansiosa pela melhoria é a vendedora de roupas, Natália Santos dos Santos, de 29 anos. “A nossa expectativa é que melhore mesmo e ajuda a aumentar as nossas vendas”, enfatizou.

A obra de requalificação e revitalização do mercado da Terra Firme é uma iniciativa da Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Economia (Secon), em convênio com o Governo do Estado. Pelo projeto, o prazo de execução dos serviços é de oito meses e toda a obra está orçada no valor de R$ 3.119.683,35.

Desvio de trânsito e linhas de ônibus – No início da manhã desta sexta-feira, 22, a Prefeitura de Belém, por meio da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) interditou a avenida Celso Malcher, no trecho entre as ruas 24 de Dezembro e São Domingos, para a obra de requalificação e revitalização do mercado da Terra Firme. A interdição ocorrerá até o dia 17 de janeiro de 2023.

Em função da interdição, as linhas de ônibus que trafegam nesse perímetro da Celso Malcher e que compõem o sistema de transporte público de passageiros, terão seus itinerários desviados da seguinte forma:

Linha 323 – Canudos – Pça. Amazonas fará:

Sentido Bairro – Centro: rua São Domingos, Av. Tucunduba, Rua da Olaria, rua Silva Rosado, a destino.

Sentido Centro – Bairro: rua Silva Rosado, rua da Olaria, Av. Tucunduba, rua São Domingos (até o Ponto Terminal).

Linha 324 – Canudos – Pte. Vargas fará:

Sentido Bairro – Centro: Av. Celso Malcher, rua São Domingos, Av. Tucunduba, rua da Olaria, rua Silva Rosado, a destino.

Sentido Centro – Bairro: rua Silva Rosado, rua da Olaria, Av. Tucunduba, rua São Domingos, Av. Celso Malcher (até o Ponto Terminal).

Linha 326 – Canudos II – Pça. Amazonas fará:

Sentido Bairro – Centro: Av. Tucunduba, rua da Olaria, rua Silva Rosado, a destino.

Sentido Centro – Bairro: rua Silva Rosado, rua da Olaria, Av. Tucunduba (até o Ponto Terminal).

Texto: Joyce Assunção

Fonte: Agência Belém/Foto: Marcos Barbosa