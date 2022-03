Feirantes e consumidoras do Complexo de São Brás recebem serviços em comemoração ao mês das mulheres

Na programação do Março das Manas, as mulheres comerciantes e também consumidoras do Complexo de São Brás receberam neste sábado, 19, diversas ações ofertadas pela Prefeitura Municipal de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Economia (Secon), como parte das comemorações pelo mês da mulher.

Muitas mulheres aproveitaram a oportunidade para a emissão de RG, segunda via da certidão de nascimento e certidão de óbito, encaminhamento para o mercado de trabalho, cadastramentos de artesãos, palestra sobre empreendedorismo, além de testes para a covid-19, dosagem glicêmica, aferição de pressão arterial e serviços de beleza, como corte de cabelo, limpeza de pele e massagem.

Oportunidade

Alice de Souza ficou sabendo da ação pela sogra, que é permissionária em um boxe de frutas no mercado de São Brás. “Aproveitei o momento e trouxe minhas duas filhas para tirar o RG, a Rafaele de 8 anos e a Clarice de 4 meses. Fiquei muito feliz com essa ação, pois como estou com uma bebezinha é muito difícil resolver esses serviços”, explicou a feirante.

Já dona Maria Luzia Rodrigues, que trabalha há 40 anos no setor de hortifruti do mercado de São Brás, aproveitou os testes de saúde e checou a pressão arterial.

“Fiquei impressionada, porque descobri que eu estou com a minha pressão alta. Isso já é um alerta para eu ir até um médico. Quero agradecer à Prefeitura pela ação aqui no mercado, pois nosso dia a dia na feira é muito corrido e, às vezes, não temos tempo nem para cuidar da gente”, destacou Maria Luzia.

O secretário municipal de Economia, Apolônio Brasileiro, explica que a ação foi direcionada às feirantes e consumidoras do mercado, justamente porque, muitas vezes pelo decorrer do dia a dia não conseguem realizar serviços como uma emissão de RG ou exames simples, como teste de glicemia ou pressão arterial, tão importantes para os cuidados com a saúde.

A atividade Março das Manas, realizada no Mercado de São Brás pela Prefeitura de Belém, contou com o apoio do Governo do Estado, através da Secretaria de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster), Polícia Civil e da Faculdade Uniasselvi.

Texto: Roberta Corrêa

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom/Secom