Felipe Araújo leva turnê “Check” ao Villa Country dia 15 de Junho

Uma tarde de aprendizado para oito mulheres vítimas de violência doméstica, acompanhadas pela Prefeitura de Santarém. Por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (Semtras), através do Centro de Referência Especializado de Atendimento à Mulher – Maria do Pará, elas participaram da oficina de gastronomia social realizada pelo projeto Saúde e Alegria (PSA), na última segunda-feira, 06.

A programação faz parte de uma série de eventos realizados pelo PSA na semana do meio ambiente, marcando o modelo de saúde pública implementado pela instituição.

De acordo com Ananda Paxeco Assistente Social no PSA, as oficinas de gastronomia social, em parceria com a Gastromotiva e com o Banco de alimentos, visam fortalecer a vida dos participantes.

“A gente pensou em selecionar esse grupo de mulheres que passaram por situação de violência com o intuito de fortalecer, empoderar, capacitá-las para que elas possam conquistar a independência financeira e poder sair desse ciclo de violência. Nós entregamos a elas um livro com 50 receitas e que algumas delas foram socializadas na prática”, explicou a Assistente Social.

As participantes conheceram as técnicas de manipulação de alimentos e a prática de receitas regionais, pratos simples, com baixo custo e aproveitamento total dos alimentos.

A chefe de cozinha Renata Peixe Boi destacou a importância de não desperdiçar os alimentos.

“Na gastronomia a gente tem uma floresta que oferece pra gente uma diversidade imensa de sabores, texturas, aromas, que a gente precisa conhecer. Essa foi uma provocação, são exemplos que as participantes podem reproduzir, mas a gente precisa sair da zona de conforto e experimentar outras formas, vamos ousar mais, criar, reinventar algo que a gente faz todos os dias. A comida de traz alegria pra vida”, disse a chefe de cozinha.

“Vocês tem muitos ingredientes nas mãos, que eu no Rio de Janeiro gostaria de ter, e não tenho, então está nas mãos de vocês agora, se você levar os aprendizados para mais pessoas é muito bom, que vocês retribuam. Nesse livro têm 25 receitas do nosso restaurante, de pessoas que passaram por lá também. Vocês são abençoados. Comida não é só ingredientes caros”, destacou o chefe de cozinha Rodrigo Sardinha.

As mulheres participantes foram unânimes em falar sobre a importância da oficina.

“Eu trabalhava em um restaurante, tive que sair após um acidente, e hoje aqui eu aprendi muita coisa. Sofri muita coisa na minha vida, mas graças a Deus eu superei e estou bem.”

“Graças a Deus eu já aprendi muita coisa boa no Centro Maria do Pará, aí me encaminharam pra cá pra ter essa oportunidade. Saio daqui com muito aprendizado.”

A Secretária Sandra Santana e a coordenadora da Proteção Social Especial Glaucya Fiori acompanharam a aula prática.

“Na assistência social nós temos como principal objetivo trabalhar o resgate da autoestima e a independência financeira, para isto, momentos como estes são de extrema importância para que este objetivo seja alcançado. A partir do conhecimento adquirido nesta oficina, existe mais uma possibilidade de implementação da renda e um possível início para que possam empreender e construir seu próprio negócio”, observou a secretária.

Imagem: Ascom/PMS