Felipe Araújo leva turnê “Check” ao Villa Country dia 15 de Junho

A turnê que tem percorrido o Brasil, chega ao Villa Country, um dos maiores redutos sertanejos da capital paulista, no dia 15 de junho, quarta-feira, véspera de feriado . “Check”, que dá nome ao trabalho de Felipe Araújo e ganhou audiovisual gravado em Uberlândia em 2021, mostra toda a autenticidade e amadurecimento do artista, em especial no universo que o consagra cada vez mais: o digital. Sendo assim, mais que uma turnê, o trabalho apresenta o espetáculo que aconteceu no Palácio Cristal, com Felipe Araújo, sua voz e sua essência, trazendo o brilho que uma carreira bem sucedida merece, com cenário primoroso, rico em detalhes e repertório impecável.

Para Emmanoel Camargo, empresário e um dos diretores do projeto, “Check” é mais um projeto de sucesso de Felipe Araújo: “Esta turnê, onde tem passado, arrasta multidão e chegar à São Paulo, na premiadíssima Villa Country, mais uma vez, é um presente. Vai ser a primeira vez que a casa vai assistir a este show de Felipe”. Para o diretor Rafael Vanucci, o repertório e a entrega de cenário, têm tudo a ver com o tema do álbum. “É o assunto que batiza o projeto com um dos termos mais conhecidos das mídias sociais, Check, já que a letra mergulha em gírias deste mundo em que a conexão é a palavra chave para demonstrar os sentimentos”, finaliza.

O show reúne grandes sucessos do artista e algumas músicas inéditas, que retratam desde a saudade de um grande amor até uma decepção amorosa. Destaque para “Atrasadinha”, “Espaçosa Demais”, “Chave Cópia”, “Ainda Sou tão seu”, “A Mala é Falsa”, “Amando Individual”, “Mais Um”, “Você não vale”, “Outros 500”, Reincidente”, “Mentira”, “Eu disfarço Mal demais”, “Amor da sua cama”e “Clichê”.

“Vai ser muito especial voltar à São Paulo, ao Villa Country, que já tem um tempo que não faço show. Voltar agora com o novo normal e podendo ter novamente o contato com o público. Além dos meus hits, o público vai conferir algumas canções também do projeto Clube do Araújo, como “Paga de Louca” e “Sábado e Domingo”, afirma Felipe.

VILLA COUNTRY

O maior reduto sertanejo da América Latina completará 20 anos em julho de 2022. Com um projeto visionário, o Villa Country abriu suas portas em 2002, apostando no crescimento do gênero junto ao público jovem. Pioneira, tornou-se referência e, seguramente, contribuiu para que a música sertaneja se tornasse a potência que é nos dias atuais. Poucas casas noturnas alcançam vida tão longa e tão cheia de boas histórias, com shows inesquecíveis dos maiores artistas do segmento no país. Com público fiel, o Villa Country recebe semanalmente cerca de dez mil pessoas – em dias de apresentações de artistas conhecidos do grande público, esse número pode dobrar.

O Villa Country é a maior e mais tradicional casa temática do Brasil, opção para quem quer curtir boa música sertaneja, que navega no country, sertanejo de raiz, moda de viola até o famoso sertanejo universitário. Sua fachada reproduz um cenário de filme de Velho Oeste. Em seu espaço, há ambientes como a Praça Sertaneja, Saloon, Praça Caipira e Praça do Cavalo, que dão charme ao local, com destaque para o Restaurante John Wayne, que além de trazer o sabor da comida texana, garante conforto para seus clientes que preferem um clima intimista.

São 12 mil m² divididos em casa de shows, restaurantes, pista de dança, mesas de bilhar, cachaçaria, loja de roupas, café, sete bares, camarotes, espaço para convenções e com uma rádio virtual exclusiva,comprometida em tocar música de qualidade. A programação pode ser conferida pelo site www.villacountry.fm ou pelos aplicativos nos sistemas Android e IOS dos celulares.

Imagem: Divulgação