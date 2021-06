Felipe Araújo sobre política: “Não vejo necessidade de me posicionar”

O cantor Felipe Araújo participou de coletiva virtual, nesta terça-feira (22/6), para falar de Check, álbum gravado ao vivo em Uberlândia (MG), com participação de Gusttavo Lima e a dupla Bruno & Marrone. Com cinco faixas, o disco foi disponibilizado nas plataformas digitais na última sexta (18/6).

Questionado se iria aderir ao movimento de famosos que têm se posicionado politicamente nas redes sociais, o goiano negou. “Gosto de ser lembrado pela minha música. Não vejo a necessidade de me posicionar, de falar minha opinião para todo mundo”, disse Felipe Araújo, em entrevista.

Felipe lembrou a última vez em que se posicionou publicamente: quando Jair Bolsonaro foi esfaqueado durante campanha presidencial, em 2018. “Na época desejei melhoras não por ele ser o meu candidato, mas por ser um ser humano que sofreu uma tentativa de assassinato”, garantiu o artista.

O irmão do saudoso Cristiano Araújo criticou, ainda, a atual polarização da população brasileira. “Vejo que as pessoas só aceitam opiniões iguais as delas. Mas imagina se todo mundo pensasse igual… Seria muito chato”, concluiu.

Ouça Check