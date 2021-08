Felipe Conceição cheio de problemas para o jogo contra o Vasco

O Clube do Remo volta ao gramado amanhã, sexta-feira, 13, contra o Vasco da Gama, em partida válida pela 18ª Rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, que terá a cobertura de A Província do Pará, Super Rádio Marajoara AM-1.130 e Rede Marajoara de Comunicação, patrocínio Avisão, empresas do Grupo Carlos Santos, o amigo do povo. A narração pela Marajoara fica a cargo dos “Titulares do Esportes” que já adiantam que o técnico Felipe Conceição terá mais desfalques. Ao todo, seis atletas podem ficar de fora do duelo dessa sexta.



O zagueiro Fredson (pubalgia), o lateral-direito Thiago Ennes (entorse no pé esquerdo) e o volante Pingo (contusão no joelho direito) estão em tratamento no Núcleo Azulino de Saúde e Performance e só devem ficar à disposição na próxima semana. Além deles, o também lateral-direito Wellington Silva sentiu dores na virilha durante o empate com o Goiás, tendo que ser substituído. Ele é dúvida para o duelo contra o Vasco.



O meia-atacante Felipe Gedoz é outro desfalque o elenco. Artilheiro do time na temporada, com nove gols, o jogador recebeu o terceiro cartão amarelo e terá que cumprir suspensão automática. O volante Marcos Júnior também não poderá atuar, pois uma cláusula no contrato impede que ele enfrente a equipe carioca.



Já o zagueiro Kevem e o meia Thiago Miranda devem retornar ao time. Eles haviam sido liberados do clube por questões pessoais.

Felipe Conceição deve definir amanhã mesmo a equipe que irá para o embate contra o Cruzmaltino.

Foto: Samara Miranda/Agência Remo