Felipe Conceição é regularizado no BID e pode estrear no comando do Remo nesta quinta-feira

Técnico havia conseguido uma liminar, via Justiça do Trabalho do Pará, para a desvinculação trabalhista junto ao Cruzeiro, último clube que trabalhou

O técnico Felipe Conceição vai poder estrear no Remo nesta quinta-feira, dia 8, contra o Vila Nova, às 21h, no Baenão, pela 10ª rodada da Série B. O novo comandante azulino precisou entrar com uma ação na Justiça do Trabalho e acionar a Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) para conseguir que o Cruzeiro, seu último clube, publicasse a rescisão de contrato entre as partes.

Na terça-feira, o Cruzeiro foi intimado pela Justiça do Trabalho para “promover a desvinculação do reclamante (Felipe Conceição) do seu quadro funcional” no prazo de 24 horas, sob pena diária de R$ 50 mil.

A rescisão com a Raposa e o início do contrato com o Leão foram publicados no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta quarta-feira.

Felipe Conceição foi contratado na semana passada para substituir Paulo Bonamigo, que pediu demissão após a derrota para o Sampaio Corrêa. Ele chegou a Belém no sábado e iniciou os trabalhos no domingo.