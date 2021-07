Felipe Conceição justifica derrota do Remo para o Londrina: ‘Erramos muito pelo cansaço’

Técnico azulino afirmou na coletiva que o desgaste do jogadores e acredita em melhora na próxima partida da Série B

O Remo jogou contra o Londrina abaixo do esperado desde que o técnico Felipe Conceição chegou ao clube. Para o comandante azulino, a atuação se deve pelo desgaste de ter feito quatro partidas seguidas, em dez dias. Esse foi o principal ponto para justificar a derrota por 1 a 0 para o Tubarão na tarde desta sexta-feira (23).

“O ponto principal hoje foi o desgaste da sequência que a gente já previa. Até comentei na outra coletiva dos quatro jogos em dez dias e isso foi determinante na partida de hoje trouxe atuação ruim da equipe. Erramos muito pelo cansaço acumulado das partidas decisivas e de viagem. Tudo não funcionou. Mas foi em cima do desgaste. Não tenho dúvida disso”, comentou o técnico, pedindo mais sensibilidade por parte dos organizadores da competição, já que o adversário da rodada anterior, o Cruzeiro, joga apenas no sábado.

“É cansaço pela sequência, calendário apertado, todas as equipes passaram ou vão passar por isso. Nossos adversário de terça joga só amanhã e a gente que mora longe jogou hoje, 4 da tarde, falta sensibilidade mas faz parte”, disse.

O Remo vinha de uma sequência de três jogos com vitória, o que o colocou longe da zona de rebaixamento. No entanto, a derrota fora de casa pode fazer com o que o torcedor fique preocupado, mas Felipe Conceição deu uma explicação para a derrota no estádio do Café.

“Digo para torcedor que jogar quatro jogos em dez dias, de nesse intervalo último de terça à noite e sexta à tarde, é desumano. Não tem fisiologicamente comprovado que não tem como recuperar totalmente. Mas lutamos até o final, tivemos chance de empatar o jogo ou sair na frente, houve um pênalti que não foi marcado, mas enfim, tivemos situações para sair com o resultado melhor. Mas é impossível ter um desempenho melhor que esse com o desgaste. Os atletas até lutaram e mostraram entrega hoje”, afirmou o técnico do Remo.

O Leão segue pelo sul do Brasil. A delegação segue agora para Florianópolis (SC). Na quarta-feira (28), o Remo enfrenta o Avaí, às 19 horas, no estádio da Ressacada, no jogo atrasado da 5ª rodada.