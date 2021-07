Felipe Conceição ressalta disciplina do Remo na vitória em cima do Cruzeiro: ‘Soube o que fazer’

Técnico azulino falou sobre a falta de tempo para treinar o time e como os jogos estão servindo para isso

Após a vitória por 1 a 0 em cima do Cruzeiro, no Baenão, o técnico Felipe Conceição ressaltou a disciplina tática do Remo e parabenizou os jogadores pela atitude em campo.

“Todos de parabéns. Controlamos e tivemos chance de ampliar. É trabalhar porque precisamos nos aplicar nos jogos para crescer, porque não temos tempo para treinar. E os atletas estão de parabéns. Porque se não fosse isso não estaríamos em uma caminhada positiva”, comentou.

O Remo fez o terceiro jogo em uma semana. Na próxima sexta-feira (23), contra o Londrina, o Leão vai ter a quarta partida em dez dias, o que pode gerar um desgaste. Inclusive, o Leão não teve tempo de descansar, pois na madrugada desta quarta-feira (21), às 3 horas, viaja para o Londrina (PR), local do confronto da 14ª rodada da Série B. Felipe Conceição falou sobre o assunto.

“Nós viemos de dois jogos difíceis em uma curto espaço de tempo. Esse é o terceiro o jogo em uma semana. Iremos fazer o quarto em dez dias. Com viagem de novo. Fomos para Campinas, antes, agora vamos para Londrina, e não é fácil nossa caminhada. Mas a equipe mesmo com tudo isso foi segura, soube se defender, soube o que fazer com a bola. Os atletas estão de parabéns pela disciplina tática. Mesmo a gente deixando a equipe do Cruzeiro um pouco com a bola no segundo tempo. Tiveram volume com a bola, mas sem criar tanto, e por mostrar constância defensiva, apesar do desgaste físico pela sequência de jogos”, comentou.

No reencontro com o ex-clube, o treinador do Leão minimizou qualquer crítica ao Cruzeiro e focou no bom momento no Remo.

“Não vou falar sobre meu trabalho anterior porque é página virada. A vitória em cima do Cruzeiro é importante para o Remo, para fugir da zona de rebaixamento e conseguir os três pontos em casa, em uma sequência difícil. Eu respeito o Cruzeiro, time que eu tive a honra de ser treinador”, afirmou.