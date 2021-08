Felipe Conceição se diz “satisfeito” com empate, mas lamenta novos desfalques: “Não está fácil”

Técnico afirma que Remo teve chances de conquistar a vitória contra o Brasil-RS, mas ressalta importância de ponto fora de casa. Treinador também comenta sobre baixas no elenco

O Remo vai voltar para Belém com um ponto na bagagem. O empate em 1 a 1 com o Brasil de Pelotas – pela 21ª rodada da Série B – foi graças às interferências dos VAR, que anulou dois gols do time gaúcho. Para o técnico Felipe Conceição, o resultado ficou de bom tamanho, mesmo afirmando que o Leão teve possibilidade de sair com a vitória.

– Durante um bom tempo do segundo tempo com um a mais, nós tivemos as chances de construir a vitória, infelizmente não conseguimos três pontos, mas esse ponto é importante para nossa competição, para o momento que a gente está passando. São vários jogadores fora e de suspensões, como é o caso do Kevin na próxima partida, mas nós vamos encontrar a solução, como temos encontrado nas outras posições.

Satisfeito com o ponto conquistado aqui, porque vai ser importante dentro do campeonato que a gente disputa.

— Felipe Conceição, técnico do Remo

Na partida diante do Brasil-RS, o Remo teve seis desfalques por lesão. Para o próximo compromisso na Segundona, Conceição não vai poder contar com Kevem, que recebeu o terceiro cartão amarelo. Outro que pode ficar de fora é Lucas Tocantins, que sofreu uma fratura no rosto no momento em que marcou o gol de empate para o Leão.

– A gente está passando um momento complicado na competição. São várias lesões, por suspensões de atletas, mas a gente está sendo valente, conseguindo pontuar dentro de um aproveitamento razoável nesse período. Se eu não me engano, é o quarto ou quinto jogo que a gente sempre vem com desfalques. Isso demonstra a hombridade e o trabalho de todos.

Brasil de Pelotas 1 x 1 Remo, pela Série B — Foto: Sandro Galtran/Ascom Remo

Existe uma dificuldade que estamos passando e a cada partida perdemos dois ou três atletas. Não está fácil nossa vida. Precisamos trabalhar e buscar soluções. É o que estou fazendo diariamente”

— Felipe Conceição, técnico do Remo

O comandante azulino também ressaltou a dificuldade de enfrentar o Xavante dentro do Bento de Freitas, mesmo que a equipe antes do jogo estava na lanterna da Segundona. Ele destaca que o estilo de jogo do adversário atrapalhou a estratégia azulina.

– Jogar aqui não é fácil, é um campo difícil de jogar. Uma equipe que joga no erro o tempo todo, joga pela primeira e segunda bola o tempo todo. Então, quebra o nosso ritmo de jogo, que é mais de posse, mais trabalhando com a bola no chão. Enfim, nós tivemos nossos méritos de lutar até o final pela vitória, faltou ali o capricho para matar o jogo.

Remo empata com o Brasil de Pelotas no Bento Freitas — Foto: Sandro Galtran/Ascom Remo

Na 22ª rodada da Série B, o Remo recebe o Botafogo no sábado, dia 4 de setembro, a partir das 16h30, no Baenão. Essa partida deve servir de evento teste para o retorno do público nos estádios do Pará.