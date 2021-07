Felipe Gedoz fala dos bons fluídos no Clube do Remo

Melhor jogador do Clube do Remo, o meia Felipe Gedoz, ex-Athletico, Goiás, Vitória e Club Brugge, da Bélgica, pediu intensidade máxima da equipe comandada por Felipe Conceição na sequência da temporada. Segundo o jogador, a meta de todos é fazer uma série de vitórias para crescer em 2021, colocando um ponto final na maré de azar que levou o Leão à lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B, até agora com apenas 7 pontos. Amanhã o Remo recebe o Busque, no Baenão, quando tentará voltar a pontuar.



Segundo Felipe Gedoz, o grupo está trabalhando para fazer uma boa sequência nestas próximas semanas para ganhar confiança visando os próximos jogos. “Vamos continuar nos dedicando ao máximo para evoluirmos em 2021”.

Gedoz ainda falou sobre o desejo de ver a equipe brigando entre os primeiros colocados da segundona.



“A gente tem esperança de fazer um grande segundo semestre para brigarmos na parte de cima da tabela. O grupo sabe que tem potencial para isso”, disse.

O Remo tem compromisso marcado para a noite dessa quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Evandro Almeida, o Baenão, em partida válida pela 12ª Rodada.

A novidade para o jogo de amanhã é a possível volta do atacante Lucas Tocantins, que já está liberado pelo Departamento Médico do Remo, onde se recuperou de lesão.

Foto: Samara Miranda/Remo