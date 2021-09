Felipe Gerônimo é campeão pan-americano de kickboxing na cidade de Acapulco, no México

Natural de Recife (PE) e radicado há quatro anos na cidade de Parauapebas, sudeste do estado do Pará, o atleta Felipe Gerônimo se tornou campeão pan-americano de kickboxing, na disputa do Campeonato Internacional Copa UIAMA 2021, realizado nos dias 10 e 11 de setembro, na cidade de Acapulco, no México. Além de Felipe, o seu técnico Gilvan Sagat, também ganhou o título, sendo duas conquistas para o município de Parauapebas.

“Assim dizia minha querida mãe: “a minha vitória hoje tem sabor de mel, tem sabor de mel, tem sabor de mel, a minha vitória hoje tem sabor de mel”. A vitória é nossa, em nome de Jesus. Agradeço a todos aqueles que acreditaram no meu sonho, e esse é o resultado de um ótimo trabalho, e você que me apoiou e acreditou que eu iria conseguir chegar até aqui e trazer esse título é pra vocês. Parabenizo esse título para toda a população de Parauapebas, toda a minha família, todos os meus amigos e todos os empresários que me apoiaram”, agradeceu Felipe Gerônimo, campeão pan-americano de kickboxing.

Para chegar ao cinturão de campeão, Felipe Gerônimo encarou um adversário do México, dono da casa, na luta principal do pan-americano, mas o atleta não tomou conhecimento do anfitrião e nocauteou o seu oponente vencendo a luta no terceiro round. O técnico Gilvan Sagat, também encarou um mexicano e derrotou seu adversário por nocaute ainda no segundo round.

“Nós dois fizemos uma luta muito forte e contra adversários muito bons, mas levamos a melhor e conquistamos o título de campeão Pan-Americano para a cidade de Parauapebas. Agradeço a toda população de Parauapebas que nos apoiou e agradeço a prefeitura de Parauapebas e ao nosso secretário de esporte, Leandro Gambeta, e ao nosso vereador Francisco Eloécio. Estou muito feliz, muito grato a todos pelo apoio e por acreditar em mim”, disse Felipe Gerônimo.

O atleta pretende fazer um coffee break e reunir toda a imprensa e os apoiadores em forma de agradecimento pelo apoio recebido para participar do Campeonato Internacional Copa UIAMA 2021. O encontro está marcado para a próxima sexta-feira (17), às 9h, em sua própria academia, chamada de Centro de Treinamento Geronimo Fight Team, localizada no bairro Altamira, em Parauapebas.

Por Fábio Relvas / Fotos: Divulgação

Fonte: Blog Zé Dudu