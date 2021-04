Felipe Neto critica sertanejos e Gusttavo Lima debocha: ‘Quem é esse cara?’

O youtuber Felipe Neto está recebendo uma série de “respostas atravessadas” de cantores sertanejos após dizer que os músicos “só estão preocupados em fazer livezinhas enchendo a cara”. Na declaração, o produtor de conteúdo questionou quais medidas os sertanejos estariam fazendo em prol dos brasileiros durante a pandemia.

Um dos principais cantores sertanejos do momento, Gusttavo Lima preferiu debochar o youtuber. Conhecido por angariar toneladas de alimentos durante os shows online e doar cilindros e recursos para hospitais, o “embaixador” se limitou a dizer que “não conhece” Felipe.

– Quem é esse cara? Não o conheço, alguém me ajuda por favor? Quero me inteirar do assunto – escreveu Gusttavo em uma publicação.

Já o cantor Zé Felipe, filho de Leonardo, subiu o tom com Felipe e chegou a xingá-lo.

– O Felipe Neto disse que esses os sertanejos ficam fazendo livezinha bebendo cachaça. Primeira coisa: livezinha é a p*** que te pariu. Segunda coisa: a cachaça que nós bebemos na live não pedimos pra você pagar. E terceira: tenho certeza que o artista que canta forró, sertaneja, o que for, ajudou muito mais com álcool em gel nessa pandemia do que você – disse o rapaz.

A cantora Naiara Azevedo, outro nome importante do sertanejo, também afirmou que não sabe quem é Felipe.

– Vou procurar aqui no Google quem é esse Felipe Neto, perguntei pra galera aqui em casa e ninguém nunca ouviu falar – ironizou.

