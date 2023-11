Felipe Neto critica volta da taxação: “Burrice sem tamanho”

Felipe Neto usou as redes sociais, nesta quarta-feira (29), para reclamar de uma declaração de Geraldo Alckmin (PSB), que está como presidente da República em exercício. Alckmin declarou que a retomada do Imposto de Importação nas compras internacionais de até 50 dólares (R$ 244,16 na conversão atual) é “o próximo passo” a ser dado pelo governo.

Para Felipe Neto, trata-se de uma “burrice sem tamanho”.

– É de uma burrice sem fim essa decisão do governo em voltar atrás e taxar as compras internacionais abaixo de R$50 – escreveu em seu perfil no X, antigo Twitter.

Em seguida, ele enumerou os pontos negativos:

– Não vai gerar arrecadação relevante. Vai munir a oposição. Vai prejudicar muito a percepção do povo sobre a gestão.

– Inacreditável a falta de visão sobre comunicação – disse o youtuber, apoiador do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Clarion de Laffalot, também youtuber, chegou a questionar Neto se sua preocupação era mesmo com a população ou com o “prejuízo à imagem do PT”.

– Felipe, esse tweet pareceu que você tá (sic) mais preocupado com o “prejuízo à imagem do PT” do que com o fato que o governo tá (sic) querendo taxar o pobre pra aumentar o lucro de empresários multimilionários, como a véia da Magalu. Será que não gostaria de repensar e focar sua crítica nisso? – escreveu.

Atualmente, as varejistas que possuem certificação no programa Remessa Conforme isentam os clientes do imposto, cuja alíquota é de 60%.

A tributação de encomendas internacionais é mais uma iniciativa do governo para tentar aumentar a arrecadação, mas encontra forte resistência popular. Um retrato disso é que, no início do ano, a gestão federal chegou a anunciar que taxaria todas as compras internacionais, mas posteriormente voltou atrás da decisão e manteve a cobrança apenas nas aquisições acima de 50 dólares.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/YouTube Felipe Neto