Felipe Neto informou aos fãs que foi diagnosticado com hemocromatose incompleta heterozigótica. A doença, normalmente causada por condição hereditária, gera uma concentração de ferro no organismo.

“Não bastava depressão, doença de Crohn e TDAH (Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade). Quando Deus me desenhou, ele estava de mau humor”, desabafou o youtuber no Twitter.

Fonte: R7/Foto: Instagram