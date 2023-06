Felipe Neto exibe privada de R$ 16,9 mil e recebe críticas

O influenciador Felipe Neto usou as redes sociais para mostrar aos seguidores que comprou uma privada inteligente com diversas funcionalidades. O item é avaliado em R$ 16.900 segundo o jornal O Globo e rendeu críticas ao youtuber por parte de internautas que lembraram os questionamentos dele ao “acúmulo exagerado de capital”.

Na série de vídeos publicada nos stories, Felipe enumerou algumas das características que a privada possui, exibindo ainda o controle por onde ele aciona cada funcionalidade.

– Ela lava o meu bumbum. O assento aquecido é uma das melhores coisas. Ela faz tudo. Lava, seca, e ela ainda tem a função de se lavar, mano! – exclamou.

Logo depois, o youtuber previu que receberia críticas devido ao caso.

– Pronto, mostrei uma coisa cara. Preparem-se para os espalhadores de fake news divulgando que eu mando “questionar o acúmulo capital” – completou.

Como antecipado pelo influenciador, internautas fizeram postagens em tom de desaprovação. Uma das páginas a comentar o tema foi a do Movimento Brasil Livre (MBL), dizendo que a “piada veio pronta”.

O mesmo Felipe Neto que diz que devemos questionar o acúmulo exagerado de capital investiu R$ 9 mil numa privada de luxo. A piada veio pronta. pic.twitter.com/L12pnm3Lvh — MBL – Movimento Brasil Livre (@MBLivre) June 25, 2023

Um usuário do Twitter acrescentou:

– Felipe Neto é o resultado de uma classe de formação de opiniões burras e descompromissadas que tomou conta do pensamento sociopolítico brasileiro. É cagando nessa privada personalité que ele “formula” as suas hipocrisias sobre preocupação com a pobreza. SÓ FAZ M****!

Ex-deputado estadual de São Paulo e comentarista da Jovem Pan, Daniel José avaliou:

– A hipocrisia desse cara representa o que é a esquerda brasileira.

Fonte: Pleno News/ Foto: Reprodução / Twitter