Felipe Neto gasta R$ 1.200 no iFood, mas fica sem ceia de Natal

Após fazer um pedido de mais de R$ 1.200 por um jantar de Natal pelo aplicativo iFood, o influenciador Felipe Neto relatou ter ficado sem a refeição na noite desta segunda-feira (25). O youtuber publicou a reclamação em seu perfil na rede social X, antigo Twitter.

De acordo com um print compartilhado por Neto, o pedido foi feito na plataforma às 19h27 e confirmado no mesmo minuto pelo restaurante que prepararia a refeição. No entanto, apesar de a estimativa de entrega ser de uma hora e 40 minutos, o pedido ainda constava como “sendo preparado” após duas horas e 20 minutos.

Em uma segunda postagem, o youtuber disse que seus amigos decidiram ir fisicamente ao restaurante para exigir o pedido e descobriram que o local estava fechado. Segundo o influenciador, o jantar seria para ele e outras 14 pessoas.

– Então meus amigos foram fisicamente no restaurante exigir nosso pedido. E foi com isso [imagem que informa que o restaurante estava fechado] que se depararam. Ficamos sem o jantar de Natal. É assim que o aplicativo opera? Pegaram meu dinheiro e nem abertos estavam! – reclamou.

Por fim, a coordenadora de marketing do restaurante entrou em contato com Felipe Neto e disse que a culpa não era do estabelecimento para o qual trabalhava, mas exclusivamente do iFood.

– O dia 25 de dezembro é o único dia do ano que estamos fechados. O que ocorreu é que o iFood abriu nossa loja automaticamente sem a nossa permissão ou autorização – relatou a funcionária.

Após o ocorrido, o assunto viralizou nas redes sociais e muitos internautas se mostraram surpresos principalmente com o valor pago pelo influenciador: R$ 1.232,90.

– O cara gasta em uma noite o que muitos têm para sustentar uma família em um mês – disse um internauta.

– 1.232,90 em uma janta, o famoso capitalista tirado a comunista. “Capitalismo pra mim, comunismo pra vocês” – escreveu um outro.

