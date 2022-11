Felipe Neto recusa ida gratuita ao Catar: “Direitos humanos”

Felipe Neto justificou porque recusou convite para ir para a Copa do Catar com “tudo pago”. De acordo com o influenciador, que é torcedor do Botafogo e sempre disse ser apaixonado por futebol, as questões envolvendo os direitos das mulheres, a comunidade LGBT e outros temas provocaram a negativa ao convite.

– Fui convidado para ir ao Catar assistir a todos os jogos que eu quisesse, com tudo pago, e eu neguei. Não tenho nada contra quem foi, é uma questão minha. Não posso lutar tanto pelas questões de direitos humanos, por todas as pautas e lutas que eu luto aqui no Brasil e ir para um país como o Catar fazer festa. Isso acabou falando mais alto e eu achei melhor ficar por aqui – disse Felipe Neto na conta que mantém no Instagram.

O influenciador disse que a decisão foi tomada durante o período do evento esportivo, mas que não descarta a possibilidade de um dia visitar o país.

– Isso indica que nunca vou visitar um país como esse? Não. Eu posso querer fazer uma viagem cultural, querer conhecer, mas pra Copa do Mundo, fazer festa, uma Copa que eu discordo completamente de ser realizada lá, decidi não ir – completou.

Fonte: Pleno News/Foto: AgNews