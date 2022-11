Felipe Neto tem conta no Koo invadida por hackers

Neste sábado (19), hackers invadiram a conta de Felipe Neto do Koo, rede social indiana que atraiu brasileiros insatisfeitos com o Twitter.

De acordo com o jornalista Renato Souza, do Portal R7, os hackers deixaram uma mensagem sobre a insegurança do microblog que tem como mascote um passarinho amarelo.

– Conta do youtuber Felipe Neto no Koo é invadida. Hacker disse estar alertando sobre segurança da rede social. Posts ficaram no ar por alguns minutos até serem derrubados pelos administradores do aplicativo – revelou o jornalista.

A mensagem que o hacker deixou foi:

“Felipe Neto, não me processa! Sou apenas uma criança curiosa, a rede social tem uma péssima segurança, não invistam, procurem voltar ao Twitter! Não tenho a finalidade de acabar com a rede social, apenas avisar ao público!

O Koo conquistou milhares de brasileiros nesta sexta-feira (18), o volume de acessos foi tão grande que a redes apresentou instabilidade.

Para não perder os novos usuários, os donos do aplicativo prometeram desenvolver uma plataforma amigável para os brasileiros.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução YouTube