Feminicídio: mulher morre degolada a golpe de vidro em quarto de hotel

Uma mulher foi encontrada morta em um quarto de hotel no Centro da cidade de Altamira, no sudoeste do Pará, região do Xingu. A vítima identificada como Marcileide Bezerra Olímpio, de 36 anos, teve o pescoço cortado com um pedaço de vidro que foi encontrado próximo ao corpo.

A Polícia Militar foi a primeira a ser acionada. Após o isolamento do local de crime, a Polícia Civil, juntamente com os peritos da Polícia Científica de Altamira, iniciou os trabalhos de investigação preliminares e os procedimentos cabíveis.

O fato se passou na tarde desta segunda-feira, 05, chamou a atenção de populares que passavam pela via em frente ao hotel. Familiares da vítima foram informados da situação e estiveram no local acompanhando os trabalhos da Polícia.

Os peritos criminais, durante os trabalhos de perícia no local de crime, encontraram o quarto todo ensanguentado e vários vestígios de luta. Segundo a polícia, será preciso retornar ao hotel para realizar uma periciai mais detalhada.

De acordo com as informações, a vítima seria usuária de entorpecentes e morava em um bairro nas proximidades do hotel. O corte no pescoço da vítima foi profundo e ela foi encontrada caída no chão do quarto, de bruços.

Após a realização dos procedimentos, o corpo de Marcileide foi removido e encaminhado até o Instituto Médico Legal do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, seção de Altamira, onde passará por exames periciais de necropsia. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Altamira.

Imagens: Reprodução