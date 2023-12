Fepar finaliza o Campeonato Paraense de Remo promovendo a segunda regata na Estação das Docas

A Federação de Remo – Fepar finaliza o campeonato estadual de 2023 realizando nesse sábado, 09, a segunda regata na Estação das Docas, a partir das 8h, num ano atípico para a entidade que pode formalizar apenas duas competições no calendário do remo paraense num espaço de 30 dias. O campeonato, normalmente, se divide em cinco regatas ao longo da temporada.

A regata tem a participação dos filiados Clube do Remo, Associação Guajará e Paysandu.

A liderança do campeonato é da equipe bicolor que venceu sete provas na primeira regata. O Remo venceu duas, a Associação Guajará, uma.

Na pontuação, o Paysandu está disparado com 33 pontos. Clube do Remo soma 21 e Associação Guajará 11 pontos.

A segunda regata está composta por dez provas. A Tuna Luso não participa de nem uma prova. Não se inscreveu.

A hegemonia bicolor na Baía de Guajará se alonga por três anos sem perder uma regata. Na versão do clube são quatro títulos e caminha para o quinto [pentacampeonato], mas a federação diz que o Paysandu tem apenas três campeonatos seguidos.

Na versão da Fepar não houve campeonato no ano de 2000 por causa da pandemia, mesmo tendo sido realizada uma regata vencida pelo Papão.

Provas

O programa da segunda regata está constituído por dez provas, todas com o percurso de mil metros. Clube do Remo e Paysandu participam das dez e Associação Guajará aparece em oito. (Colaborou Braz Chucre/Ronabar)

As provas são:

1ª – Quatro Sem Masculino Júnior A

2ª- Double-Skiff Masculino Sênior

3ª – Oito Gigante Masculino Master D

4ª – Single-Skiff Masculino Júnior B

5ª – Four-Skiff Masculino Júnior A

6ª – Quatro Com Masculino Principiante

7ª – Double-Skiff Feminino Master C

8ª – Dois Sem Masculino Júnior B

9ª – Four-Skiff Masculino Master E

10ª – Oito Gigante Feminino Sênior

Imagem: Acervo de A PROVÍNCIA DO PARÁ