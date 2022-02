Feriadão de Carnaval: Começa a debanda para os balneários e interior do Estado

A sexta-feira, 25 amanheceu preguiçosa no que diz respeito a movimento na cidade. No entanto, no Terminal Rodoviário Hildegardo da Silva Nunes, em São Brás, no Porto de Belém e na Rodovia BR-316, a situação é outra, posto que muitas pessoas estão saindo da cidade para aproveitar o feriadão prolongado, um dos maiores do ano, que é o do Carnaval, que começa praticamente hoje e se estende até a Quarta-feira de Cinzas, 02 de março.

No terminal de linhas urbanas para Mosqueiro, em São Brás, o movimento ainda é considerado fraco, mas a Prefeitura Municipal de Belém, por meio da Superintendência de Mobilidade Urbana – Semob, disponibilizou maior número de ônibus para o transporte de banhistas.



No Porto de Belém, não há informações de viagens extras, mas tudo leva a crer que as embarcações sairão com a lotação máxima, especialmente para os municípios da região do Marajó, com desembarque no porto do Camará, em Salvaterra, de onde a viagem prossegue em ônibus, vans e veículos particulares. Já no Terminal Rodoviário, é grande a movimentação, mas não haverá saídas extras para Salinópolis, Mosqueiro, Marudá e Bragança.



É que, nesses lugares, o carnaval está suspenso pelas prefeituras locais, para prevenir contra a disseminação da covid-19 com suas variantes. Entretanto, milhares de pessoas estão embarcando para esses lugares com finalidade de fazerem suas programações particulares ou mesmo para o descanso.



A partir de hoje, haverá intensa fiscalização nas rodovias federais e estaduais no Estado do Pará. Polícias Rodoviárias Estadual e Federal, Detran, Semob, Semutrans, Bombeiros e viaturas do SAMU estão mobilizados para a Operação Carnaval que se estenderá até a Quarta-Feira de Cinzas. A fiscalização será rigorosa com relação aos equipamentos de segurança, ultrapassagens forçadas, uso de bebida alcoólica, falta do uso de máscaras e cinto de segurança, entre outros.



Segundo a PRF, o trânsito ainda está tranquilo na manhã desta sexta-feira, mas deve se intensificar à medida que for avançando o dia. As autoridades esperam que o fluxo aumente especialmente depois do almoço, já que vários órgãos encerrarão as atividades a partir do meio-dia de hoje.



Os maiores focos de engarrafamento ocorrem entre o Complexo Viário do Entroncamento até a entrada da Rodovia Augusto Meira Filho (Estrada de Mosqueiro), em Benevides, na Grande Belém. Os gargalos ocorrem na divisa entre Ananindeua e Marituba e também na saída da sede de Marituba, entrando na rodovia propriamente dita.

Imagens: Nazaré Sarmento/Ronabar