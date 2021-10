Feriadão em Mosqueiro tem campanha de proteção ambiental no Farol e Chapéu Virado

O feriadão de Finados, que abriu neste sábado, 30, e vai até terça-feira, 2, será marcado pelas ações da campanha de preservação ambiental nas praias do Farol e do Chapéu Virado, em Mosqueiro. A ideia é chamar atenção do público visitante, banhistas, permissionários de barracas, ambulantes e consumidores sobre a necessidade urgente de não jogar lixo nas praias, promover a coleta seletiva do resíduos e colaborar com a limpeza das regiões praianas de maior fluxo turístico paraense.

Mosqueiro é o segundo local visitado pelo projeto. A engenheira sanitarista e ambiental da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema), Brenda Hachem, informa que as ações são principiantes e que serão avaliadas posteriormente com critérios técnicos, visando a expansão em território paraense. Numa primeira análise, a dimensão do lixo nas praias é preocupante pelos números apresentados.

Educação ambiental

Só no município de Salinópolis, região Nordeste do Pará, durante o feriadão de 7 de Setembro, as equipes recolheram 1,5 tonelada de vidro e duzentos quilos de plásticos (garrafas pets) que foram doados às cooperativas de reciclagem e a um artesão que vai produzir peças de artesanato a partir do resíduo do vidro. As abordagens de sensibilização sobre a importância de proteger o meio ambiente alcançaram mais de meio milhão de pessoas.

“O nosso projeto é piloto, mas queremos avançar pelo Estado, sobretudo, em regiões de praias turísticas e, em Mosqueiro, estamos contando com grande parceria da Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) e da Agência Distrital”, explicou Brenda Hachen, que coordena do projeto.

O feriadão de Finados será o primeiro ciclo das ações em Mosqueiro. Após esse prazo, a equipe voltará no feriadão da República, 15 de Novembro, e depois as equipes se deslocarão para a praia de Ajuruteua, na cidade de Bragança – região Nordeste do Pará. Na manhã deste sábado, 30, as equipes concentraram os trabalhos nas praias do Farol e do Chapéu e ganharam reforço de voluntários coordenados pelo diretor geral da Admos, Railson Santos, além do Grupo de Educação Ambiental da Sesan.

Cooperativa – O material recolhido durante a campanha será destinado à Cooperativa de Material Reciclável de Mosqueiro (Cooperemos), criada há cinco meses com incentivo da Prefeitura de Belém, por meio da Fundação Papa João XXIII (Funpapa) e Agência Distrital. O presidente da entidade, Thiago Mercês, fala com entusiasmo do trabalho e adianta que a Cooperemos vem crescendo e ensinando os moradores da ilha a fazerem coleta seletiva.

“Isso é muito bom pra nós porque não precisaremos ter contato com o lixo, em busca de material reciclável como plástico e papel, por exemplo. Os próprios moradores já estão nos apoiando no trabalho e na nossa renda, que não é muito, mas ajuda bastante”, destacou.

Educação – O lado lúdico da campanha levou pra Mosqueiro um grande tabuleiro de jogos. No ambiente, a criança é estimulada a usar um dado e caminhar no tabuleiro aprendendo noções básicas de proteção ao meio ambiente. A bióloga Luciana Batista ensina sobre educação ambiental às crianças.

Ela acredita que a educação é mola propulsora para tornar os adultos mais conscientes sobre as questões ambientais. No tabuleiro, as infrações ambientais levam o participante a andar pra trás. “Quem joga lixo na rua é mal educado”, ensina o pequeno Ruenilton Martins, 11, aluno do 5º ano. Ele, e os irmãos João Lucas e João Vitor, aproveitaram as brincadeiras para aprender mais um pouco sobre meio ambiente e só depois sair pra passear com a família. “Muito bom”, disseram os garotos.

A contadora Aline Lima e o amigo Waldimilson Godinho Neto, também aprovaram a campanha de proteção ambiental. “Acho também que a Prefeitura deveria colocar mais lixeiras nas praias, mas a campanha tá muito bonita e é necessária”, disse o jovem. A campanha ainda conta com a parceria da Secretaria de Estado de Turismo (Setur) e shows de artistas e grupos de carimbó de Mosqueiro.

Serviço:

Campanha Praia Limpa – Praia Linda

Locais – praias do Farol e Chapéu Virado – Mosqueiro

Dias – 31/10 a 01/02/11

Distribuição de sacolas, abordagens e shows regionais

Texto: Selma Amaral

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom/Agência Distrital de Mosqueiro