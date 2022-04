Feriado com cara de domingo na capital paraense

A cidade de Belém amanheceu ensolarada, com tempo bom. Feriado de Tiradentes, dia propício para um bom passeio pela capital paraense que oferece um leque de opções para quem resolveu ficar por aqui mesmo, já que amanhã só é ponto facultativo nas instituições estaduais, municipais e algumas federais. No serviço privado, a sexta-feira será normal.



As praças da República e Batista Campos, como Estação das Docas, Pólo Joalheiro São José Liberto, Mangal das Garças, Porto Futuro, Complexo Feliz Lusitânea e Portal da Amazônia estão de portas abertas para quem deseja um passeio sem grandes gastos, apenas para respirar ar puro com a família e colocar as crianças para brincar.



Também o Parque Ambiental do Estado, no bairro do Curió-Utinga está aberto desde as 6h da manhã desta quinta-feira, 21.



No terminal rodoviário de Belém, o movimento é normal na manhã de hoje. Mesmo assim, há oferta de ônibus urbanos, com passagens mais baratas, para a ilha de Mosqueiro, a 70 quilômetros de Belém. De acordo com rodoviários que estão de plantão, as primeiras viagens apresentaram bom movimento de pessoas deixando a cidade rumo ao balneário. “Eu só espero que tenha bastante ônibus pra gente voltar pra casa mais tarde”, disse Alice Santos de Oliveira, que foi a Mosqueiro com a filha para comer tapioquinha com café e respirar ar puro na Praça da Matriz.



SEM FEIRA

A diferença desta quinta-feira para o domingo, é que, quem visitar a Praça da República, não encontrará a feira tradicional de produtos diversos, iguarias e artes que se realiza todo domingo no logradouro. “Eu não gosto muito dessa feira, tem muita gente, muita aglomeração, barulho. Nem venho domingo. Hoje está bacana pra gente ler um livro”, explica Antônio Teixeira, aposentado que foi ouvido nesta manhã pela reportagem de A PROVÍNCIA DO PARÁ.



O QUE ABRE

Mas nem tudo é feriado. Supermercados estão abertos normalmente e os shoppings abrirão as portas a partir do meio-dia para funcionamento das praças de alimentação e programação de cinemas. Algumas lojas abrirão às 15h. A partir de amanhã, sexta-feira, 22, o funcionamento segue o horário normal dos estabelecimentos.



No porto de Belém, não haverá saídas extras de embarcações, mas as partidas estarão em seus horários habituais.



Órgãos de serviços indispensáveis, como as UPAs, pronto socorro, Bombeiros, Detran-PA e outros funcionam em regime de escala ininterrupta.



Imagens: Nazaré Sarmento/Ronabar