Feriado do Dia da Independência terá um maior número de passageiros nos aeroportos da Infraero neste ano

Os aeroportos da infra ero com voos comerciais regulares durante o feriado do dia da independia deste ano, devem receber 688 mil passageiros até o dia 8 de Setembro. O número é bem maior se comparado ao ano passado, cerca de 298 mil pessoas embarcaram e desembarcaram nos terminais da empresa entre os dias 4 e 9 de setembro.

Os dias em que se espera uma maior quantidade de passageiros é na sexta-feira (03) de setembro, com mais de 146 mil passageiros e no pós feriado na quarta-feira (08). A infraero garante que está adotando todas as medidas de recomendações da agencia nacional de vigilância sanitária (Anvisa) sobre distanciamento social, o uso de máscara e higienização das mãos dentro dos terminais, que estão sendo sinalizados e que contam com veículo de mensagens audiovisuais.

O site da agência nacional de aviação civil (Anac) oferece todas as informações acerca das viagens, direitos e responsabilidades do passageiro e da companhia aérea, assim como documentos para embarques, orientações em caso de atraso, cancelamento e entre outros serviços.

Foto: Portal Infraero