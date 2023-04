Feriado prolongado é oportunidade para desfrutar dos encantos da capital paraense

Com o feriado prolongado chegando, muita gente planeja maneiras de aproveitar seu tempo de lazer. E para aqueles que vão passar o tempo livre na capital paraense, nada melhor do que curtir tudo de bom que a cidade tem a oferecer. Belém cheia de história e vistas paradisíacas, com uma mistura de tradição bucólica e modernidade frenética de uma metrópole.

Que tal uma imersão pela conhecida terra do açai? Separamos algumas alternativas de diversão pela cidade.

Ver-o-peso

O famoso mercado no coração da cidade atrai turistas e belenenses. Internacionalmente conhecido e com estrutura de ferro importada da Europa no século XIX, o Ver-o-peso é visita obrigatória. As atividades do mercado se inciam por volta das 3h30, quando é possível observar os pescadores a descarregar suas mercadorias. Mas para conhecer a maior feira a céu aberto da América Latina, não precisa acordar tão cedo. O mercado funciona durante todo o dia, com vendas dos mais variados itens: artesanatos marajoara, ervas diversas, óleos medicinais, frutas, temperos e muitas comidas tradicionalmente amazônicas, como maniçoba, peixe frito com açaí batido na hora e tacacá, além dos sucos com as frutas da região.

Estação das Docas

Em uma pequena caminhada saindo do Ver-o-Peso, apreciando o Boulevard Castilhos França, é possível chegar à Estação das Docas e desfrutar dos espaços refrigerados e com vista para a Baía do Guajará desse ponto turístico, onde originalmente funcionava um porto fluvial e hoje abriga restaurantes especializados na gastronomia local, cervejaria, teatro, exposições e feiras artísticas. Tudo isso instalado nas suas preservadas estruturas de ferro inglês trazidas à Belém no período áureo do ciclo da borracha.

Mangal das Garças

Diversão para toda a família, um santuário da fauna e flora amazônica, com flamingos, circulação constante das famosas garças, tucano e gaviões. O espaço ainda possui um borboletário, orquidário, restaurante e um farol, que funciona como um mirante com quase 50 metros de altura, de onde é possível apreciar Belém dos altos.

É bem verdade que a capital paraense é uma das cidades mais chuvosas do Brasil, mas nada que atrapalhe sua grande diversão e se embrenhar pelas belezas naturais que Belém possuiu. E por causa do calor, a chuva também vem como forma de refresco! Então, que tal estender o passeio aos banhos de rio?

Ilha do Combu

Localizada a poucos minutos de barco de Belém, com saída do Terminal Hidroviário Ruy Barata, na praça princesa Izabel, Combu é a 4ª maior ilha do município e um dos destinos mais procurados. De natureza grandiosa, a Iha permite um passeio que reserva diversão, boa comida e um delicioso mergulho. Uma experiência imperdível a quem visita ou mora na cidade.

Ilha de Caratateua (Outeiro)

Destino mais popular entre os belenenses, Outeiro garante opções de lazer a todos os públicos, deste quem não dispensa um agito até quem prefere calmaria. A 25km do centro de Belém, a Ilha é famosa pelas suas praias, entre elas a do Amor, da Brasília e Grande, que são as mais procuradas pelos visitantes.

Praia do Cruzeiro (Icoaraci)

Praia de rio localizada no bairro do Cruzeiro, no distrito de Icoaraci, localizado a cerca de 20km do centro de Belém, é um lugar tranquilo com estrutura de quiosques e restaurantes.

Texto: Kamila Santos

Fonte: Agência Belém/Foto: Kamila Dias/AScom Belemtur