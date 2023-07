Férias em Belém? Opções ao ar livre garantem lazer para toda a família￼￼

O parque urbano Belém Porto Futuro, na capital, é o destino de lazer de muitas famílias nas férias escolares. Roberta de Sá esteve no parque no último final de semana com o esposo e a filha Luísa, de dois anos. A criança está aprendendo a andar de bicicleta e o espaço público garante segurança para a prática esportiva.

“Nos sentimos recarregados após o contato com a natureza, achamos importante o contato para a nossa filha também. Lá ensinamos ela a lidar com espaços públicos, aproveitando, mas também cuidando”, compartilhou a autônoma.

Mais de 70 mil pessoas já visitaram o parque Porto Futuro, neste mês julho, segundo levantamento da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), que administra o local. Em 2022, a média diária de frequentadores foi de 4 mil pessoas no mês das férias escolares.

O complexo turístico conta com lanchonetes, pistas de corrida e ciclismo, banheiros públicos, playground, lago artificial, praça pet, e um chafariz que costuma atrair crianças de todas as idades. O espaço fica em frente ao Terminal Hidroviário de Belém e funciona das 6h às 22h, com entrada até às 21h30.

Mangal das garças – o parque zoobotânico administrado pela Organização Social Pará 2000 convida o público infantil para duas programações gratuitas em contato com a natureza neste domingo, 23 de julho.

A primeira delas é o Ecoarte, às 9h30. O projeto tem como objetivo estimular a educação ambiental e a cultura regional, por meio de atividades que abordam diferentes temas de forma lúdica e criativa.

A segunda programação é o EcoZoo, às 10h. Será um momento para conhecer o papagaio Maracanã-verdadeira (𝘗𝘳𝘪𝘮𝘰𝘭𝘪𝘶𝘴 𝘮𝘢𝘳𝘢𝘤𝘢𝘯𝘢). As crianças irão aprender tudo sobre a espécie, o modo de vida, do que se alimentam, entre outras informações. O público poderá ver de pertinho e interagir com o animal, além de descobrir curiosidades sobre ele, como o fato de o mesmo ser uma espécie de arara e não possuir penas na região da face.

O Parque Mangal das Garças fica na Rua Carneiro da Rocha, s/n, no bairro da Cidade Velha. O espaço funciona das 8h às 18h de terça-feira a domingo. A entrada é gratuita, exceto para os espaços monitorados.

Parque Estadual do Utinga – Neste domingo, 23, o espaço recebe a campanha “Um Dia no Parque”, que será realizada em outras 10 cidades paraenses. A mobilização é organizada pelo Imazon em defesa das unidades de conservação. O objetivo é incentivar que as pessoas visitem as unidades de conservação e passem a se engajar na defesa delas. No ano passado, mais de 100 mil pessoas participaram da campanha no país.

Além da capital Belém, serão realizadas atividades em Afuá, Belterra, Bragança, Itaituba, Juruti, Monte Alegre, Oriximiná, Parauapebas, São Geraldo do Araguaia e Santarém.

Confira a programação – Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna

As inscrições podem ser feitas na hora do evento. Mais informações: @umdianoparqueoficial

Educação ambiental

Data: 23 de julho, das 8h às 12h

Local: Centro de Acolhimento dentro do Utinga

Destinada ao público infantil

Atividades: jogos educativos voltados para educação ambiental e apresentação do parque

Passeio pelo Parque

Data: 23 de julho, das 8h às 12h

Destinada ao público adulto

Atividades: trilhas, boia cross e passeio de bicicleta

Colônia de férias – A agência de turismo Amazônia Aventura, que opera no parque, está com inscrições abertas para a 4ª semana da colônia de férias no Parque do Utinga. A programação será entre os dias 26 a 28 de julho, para a faixa etária de 5 a 14 anos, no período de 8h às 12h, no valor de R$180,00 por criança. As atividades incluem tirolesa, rapel, boia cross, trilha, jogos, brincadeiras e caça ao tesouro. Mais informações: (91) 98516.0625 ou @amazonia_aventura.

O Parque Estadual do Utinga fica na Av. João Paulo II. O espaço funciona das 6h às 17h, exceto às terças-feiras. A entrada é gratuita. O estacionamento custa R$8 por duas horas.

Fonte: Agência Pará/Foto: Rodrigo Pinheiro/Ag Pará