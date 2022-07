Férias escolares devem ser curtidas com consumo consciente de energia

A orientação da Equatorial Pará serve para evitar aumento na conta de energia

O mês de julho é o mês das férias escolares da criançada, tempo de se divertir com os amigos, famílias. Curtir aquele sítio no interior, aquela praia ensolarada ou até mesmo de curtir em casa, descansando e aproveitando para recuperar as energias. Entretanto, é necessário ficar atento ao aumento do consumo de energia elétrica para evitar sustos na próxima conta de luz.

Juntamente com as férias, chegou o verão trazendo muito calor por todos os cantos do Pará. E tomar banho geladinho acaba sendo uma das alternativas para se refrescar. A dica é diminuir o uso do chuveiro elétrico, deixar o chuveiro na posição “verão” e tomar banhos rápidos. Aliás, diminuindo em apenas um minuto o tempo embaixo do chuveiro, haverá economia suficiente para assistir 45 minutos de televisão. E por falar em TV, uma de 32” (LCD) ligada todos os dias, por 5h, pode representar na conta de energia um consumo de até 19,5 kwh. O correto é desligar quando não estiver assistindo e nem dormir com o aparelho ligado. A mesma orientação vale para o uso de vídeo game, do computador.

Dormir até mais tarde é bom, mas o calor incomoda e o maior vilão da conta de luz, o ar-condicionado, acaba ficando ligado por mais tempo. A dica é: use o “timer” (temporizador) do aparelho e programe-o para desligar depois de algum tempo. O ideal é manter o aparelho configurado para a temperatura de 23ºC.

Os especialistas da distribuidora de energia orientam que sejam realizadas manutenções periódicas dos filtros do ar-condicionado, uma vez que quando estão sujos impedem que o ar circule direito e forçam o aparelho a trabalhar mais. Se seguir direitinho essas recomendações, a economia no consumo com climatização pode ser de mais de 40%, em média. Cuidado também com o ventilador, para não deixa-lo ligado o dia todo, principalmente se não tiver ninguém por perto.

Para ajudar na economia de energia elétrica, a Equatorial Pará possibilita aos clientes, por meio de ações na comunidade, a troca de lâmpadas incandescentes e fluorescentes por lâmpadas de LED, consideradas até 80% mais econômicas. “Estamos diariamente realizando ações que fomentem o uso racional de energia e, por consequência, redução na conta de luz. Substituímos lâmpadas, geladeiras, temos o E+ Reciclagem, que troca resíduos recicláveis por desconto na conta, para que no fim do mês, nossos clientes sejam beneficiados”, destaca Willian Melo, engenheiro da área de Eficiência Energética.

Energia em excesso, só pode se for da garotada, porque o uso exagerado da eletricidade nesse período de férias e verão amazônico pode sair cerca de 20% superior nas contas mensais. Para evitar, é importante seguir as orientações da distribuidora: