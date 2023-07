Férias no Guamá. Confira lazer gratuito que haverá no próximo domingo, 16/07

No próximo domingo, 16 de julho, a criançada do bairro do Guamá terá uma manhã de colônia de férias com várias atividades e brincadeiras, além da distribuição de pipoca, algodões-doces, balas e pirulitos. Tudo será realizado gratuitamente e com o acompanhamento de instrutores.

A atividade acontecerá na Praça Benedicto Monteiro, que ganhou recentemente uma reforma com intervenção artística que trouxe um visual multicolorido ao local. A praça fica localizada na Rua Ezeriel Mônico de Matos, esquina com a Rua Barão de Igarapé-miri, das 8 às 11hs da manhã.

A programação é promovida pelo deputada estadual Lívia Duarte (PSOL) como uma forma de oportunizar lazer durante às férias escolares em um dos bairros mais populosos de Belém.

Lazer gratuito no Guamá

Dia: domingo, 16/07

Hora: das 8h às 11h

Local: Praça Benedicto Monteiro, n 469-591, Guamá

Atividades:

Pula-pula

Piscina de bolinhas

Tobogã inflável (escorrega)

Cama elástica

Dança

Amarelinha

Pula corda

Tudo acompanhado por instrutores

Distribuição de 100 pipocas

Distribuição de 100 algodões-doce

Distribuição de balas e pirulitos

Mais informações:

Jornalista Enize Vidigal

(91) 991034462

Foto: Marcos Barbosa/Agência Belém