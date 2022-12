Fernanda Gentil jos terá quadro no Mais Você para falar da Copa: “Vai para o Catar!”

Após ficar um ano afastada das telinhas, Fernanda Gentil voltará a falar de esporte e ganhará um quadro no “Mais Você” para falar da Copa do Mundo de 2022. A estreia da loira no programa de Ana Maria Braga irá acontecer já no próximo dia 9 de dezembro e acabará dia 19, um dia após o fim da Copa do Mundo.

Fernanda irá embarcar para o Catar e, durante o quadro, vai mostrar toda a rotina de sua família no país da Copa, enquanto curte a viagem e os jogos do Mundial. O quadro ainda terá interações com Ana Maria ao vivo, contando curiosidades do Oriente Médio.

Segundo a Notícias da TV, o projeto iniciou suas negociações no início do segundo semestre deste ano e conta com patrocinadores fixos que já tem Fernanda como garota-propaganda.