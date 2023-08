Fernanda Lima diz que o marido é conservador com os filhos

A apresentadora Fernanda Lima falou sobre sua relação com o marido, Rodrigo Hilbert. Ela disse que ele é bem ansioso, está sempre em cima da hora e é “mais conservador” na educação dos filhos.

As declarações foram dadas à revista 29 Horas.

– O que posso expor é que o Rodrigo é bem ansioso e eu bem orgulhosa. Mas vamos bem juntos porque eu o acalmo e ele quebra meu orgulho. Outra coisa: eu sou super-pontual e ele está sempre em cima da hora. Aí, ele me relaxa e eu o coloco na linha. E eu acho que ele come um monte de tranqueira que eu evito. Aí ele come melhor e me tira do trilho! Ele é também mais conservador na educação e eu sou bem mais flexível. Aí ele puxa o freio e eu converso e libero. Em geral é assim, mas não sei… tem vez que é tudo o contrário disso – falou.

Fernanda e Rodrigo têm dois filhos, os gêmeos João e Francisco, de 15 anos, e uma filha, Manoela, de 3.

Fonte: Pleno News/Foto: Eduardo Martins / AgNews