Fernanda Paes Leme chora ao relatar aborto espontâneo

O aborto espontâneo é uma realidade comum no mundo, somando cerca de 23 milhões de casos todos os anos, de acordo com um artigo publicado pela revista científica The Lancet.

O fato pode ser consequência de diversos fatores e acometer mulheres em diferentes idades e classes sociais, como foi o caso de Fernanda Paes Leme, conforme seu relato em participação no programa Mil e Uma Tretas, no YouTube, na última segunda-feira (3).

A atriz destacou que além de ser difícil de passar, a situação é ainda mais delicada para falar. Assim, ela descreveu o aborto espontâneo como “uma perda invisível”.

– É um luto que você vive de algo que você nem viu a cara, que às vezes você não tem nenhuma peça, nada, nem uma foto pra você lamentar, que é o que acontece quando a gente perde alguém – refletiu.

Segundo Fernanda, o fato foi inesperado, pois não estava tentando engravidar, nem desejava naquele momento, no final de 2021. Contudo, aconteceu após tirar o DIU de cobre, por alguns problemas causados pelo contraceptivo, como cólicas.

TESTE POSITIVO

No mês seguinte, além do atraso menstrual, passou a sentir alguns sintomas de gravidez, quando realizou o teste e deu positivo.

Cerca de uma semana após descobrir a gravidez, a atriz teve um sangramento e ao realizar alguns exames constatou que havia perdido o bebê.

– E aí vem todo um outro lado. A primeira pessoa a descobrir é você. Quem tem que contar para os outros é você, as poucas pessoas que sabiam. Aí você tem que administrar a sua dor, a dor do outro e as pessoas chegam pra você e falam: “É normal”. Normal não pode ser. Pode ser comum perder na primeira gravidez, acho que até 20% das primeiras gravidezes não evoluem, mas não vem me falar que é normal – relatou.

Fernanda não conseguiu segurar as lágrimas ao relembrar que as pessoas queriam amenizar a situação, “quando, na verdade, você só precisa de apoio, de abraço”.

– Eu fiquei muito mal, porque eu vi ali que eu queria ser mãe, porque antes eu não achava que eu queria. (…) Foi uma perda muito solitária pra mim – lamentou.

Fonte: *AE