Fernando Alonso se encontra com Brad Pitt para novo filme sobre a F1

O ator Brad Pitt esteve presente no Grande Prêmio de Fórmula 1 em Austin (Texas), pois planeja fazer um filme sobre a principal categoria do automobilismo.

Vencedor de dois troféus do Oscar, o ator americano visitou o paddock, cumprimentou os fãs que o aplaudiram nas arquibancadas, mas fugiu das perguntas dos jornalistas.

Pitt esteve no circuito durante todo o fim de semana para conhecer de perto o Grande Prêmio e foi fotografado com muitos pilotos, incluindo o espanhol Fernando Alonso, que compartilhou uma foto de seu encontro com Brad Pitt.

O ator americano planeja interpretar o papel de um piloto fracassado que virou dono de equipe que retorna aos circuitos.

O filme, que leva o título provisório de Fórmula 1, vai ao ar na Apple TV, que anunciou em junho que havia garantido os direitos por 140 milhões de euros, e será dirigido por Joseph Kosinski, que dirigiu o último filme de Top Gun, Maverick.

Uma das chaves do filme será a participação de pilotos, equipes e patrocinadores reais, que sem dúvida vão ligar melhor o público com a história desta competição.

“Haverá muita coisa acontecendo no próximo ano, e é emocionante porque todas as equipes estarão envolvidas, os pilotos, todos”, disse o presidente da F1 no Motorsport.

Pitt, aliás, foi apenas uma das muitas estrelas que assistiram a corrida no Texas. Ed Sheeran, Serena Williams e Shaquille O’Neal viram o piloto Max Verstappen conquistar sua décima terceira vitória da temporada, seguido por Lewis Hamilton.

Fonte: IG/Foto: Reprodução/Instagram