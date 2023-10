Ferramenta permite comparar situação de desigualdade racial nas empresas do Pará

O Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades – CEERT acaba de lançar o RADAR, uma ferramenta que possibilita as empresas verificarem seu comprometimento com a diversidade entre seus colaboradores (racial, de gênero, etária, por escolaridade, renda etc.) frente a dados nacionais ou setoriais. Usando dados da PNAD Contínua – IBGE e da RAIS, a plataforma é gratuita, aberta ao público e acessível pelo site ceert.org.br/radar.

Com a ferramenta, um usuário que trabalha no setor alimentício do Pará, por exemplo, poderá descobrir se a proporção de brancos e negros na sua empresa é maior ou menor em relação a este mesmo segmento – hotelaria – e ainda comparar sua situação de equidade perante outros setores na cidade de Belém ou no Estado e até mesmo no Brasil.

Conseguirá, ainda, pesquisar se a diferença salarial nesta profissão corresponde à mesma distorção existente na organização onde atua, fazendo um recorte por gênero, raça, faixa etária, pessoas com deficiência e outras variáveis.

Para fazer a plataforma, a área de pesquisas e metodologias do CEERT levantou os dados de 87 macro setores da economia (como serviços, financeiros, comunicação, seguradora, agência de publicidade, produtos farmacêuticos etc.), considerando todos os aspectos que possam sugerir baixa representatividade de determinados públicos: jovens, negros, mulheres, PCDs, por exemplo.

Algumas variáveis se subdividem para que a pesquisa revele ainda mais dados, como é o caso de “Força de Trabalho”, que apresenta os itens: pessoas desocupadas, força de trabalho residente, rendimentos, pessoas ocupadas, pessoas desalentadas, pessoas subutilizadas, pessoas empregadas no setor econômico formal.

“Nosso objetivo é entregar indicadores que possam subsidiar o debate sobre a diversidade e a equidade racial no mercado de trabalho, em formato simples e acessível”, explica Mário Rogério, diretor de Diagnóstico e Indicadores do Ceert.

Ele explica que o Radar é fruto de um amplo trabalho de curadoria, produção e análise estatística a partir de microdados anuais, das mais recentes Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Continua (PNAD Continua), do IBGE, e da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), do Ministério do Trabalho e Emprego. “Realizar comparações da sua realidade com a do perfil regional populacional e setorial pode orientar as empresas a traçar planos estratégicos visando maior diversificação dos seus públicos”, acrescenta ele.

As empresas que desejarem outros recortes ou pesquisas mais detalhadas poderão encomendar estudos customizados ao Ceert para compreender como estão no quesito de diversidade. A plataforma é gratuita e só haverá um custo caso a empresa/instituição queira um recorte mais específico. Neste caso, elas poderão contratar diretamente o CEERT.

Imagem: Divulgação