FERROVIÁRIO- CE X PAYSANDU | CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE C | 05.06.2022

Em campo pela 9ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, o Ferroviário Atlético Clube vai encarar o Paysandu na noite deste domingo (5) ás 19h pelo Campeonato Brasileiro da Série C. a partida será no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, Ceará.

Atualmente o Ferroviário ocupa a 7º colocação na Série C e já passou por 4 vitórias e 4 derrotas, no total foram 7 gols marcados e 7 gols sofridos. Dentro das 5 partidas encaradas até agora, a equipe adquiriu três vitorias e 2 derrotas.

Já o Papão da Curuzu, ocupa a 4º colocação e soma 4 vitorias, 3 empates e 1 derrota, somando 16 gols marcados e 7 gols sofridos. Em suas últimas cinco participações, os bicolores levaram 3 vitorias, 1 empate e 1 derrota na sua jornada de jogos.

A partida de logo mais terá a cobertura ao vivo pelo canal da A Província do Pará e também pela Rádio Super Marajoara AM 1130, com narração de Frank Souza, comentários de Pio Netto, reportagens de Gabriel Freitas e plantão de Carlos Alberto.

Assista ao vivo em:

YouTube.com/aprovinciadopara

YouTube.com/radiosupermarajoara

Facebook.com/supermarajoara

YouTube.com/supermarajoara

www.grupomarajora.com.br

www.supermarajoara.com.br

Foto: Divulgação

Jornalista: Marina Moreira