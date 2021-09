Ferroviário dá olé no Papão por 5 a 1

O Paysandu perdeu na tarde desta segunda-feira, 13, para o Ferroviário, do Ceará, em partida válida pela 16ª Rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. O jogo se realizou no Estádio Cidade Vozão, em Fortaleza-CE tendo iniciado às 15h, com a transmissão dos “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”. Foi uma humilhação esse placar para a equipe do Bicola que anseia retornar à Série B.



Os gols foram de Mauri (duas vezes), Edson Cariús, Vitão e Thiago Aperibé. Com o resultado, o Papão permanece na vice-liderança do grupo A da Série C. Enquanto isso, o Ferrão respira na competição e pula para a quinta colocação, com um ponto a menos em relação ao Bicola e com chances de buscar a classificação. Agora, o próximo compromisso do Papão será contra o Altos (PI), que está na sétima colocação do grupo A. O jogo será no sábado, 18, às 17h, no estádio Albertão. A partida é válida pela pela 17° rodada da Série C e terá transmissão da Super Marajoara AM-1.1130.



O Ferroviário dominou o primeiro tempo todo. Pelo lado direito, o Ferrão começou a criar as melhores chances. Pressionando, aos seis minutos, em uma tentativa de tabela entre Mauri e Berguinho, Victor Salinas cortou errado e Mauri pegou a sobra, bateu no canto do goleiro bicolor, Victor Souza e abrindo o placar.



Depois do primeiro gol, o Ferroviário começou a pressionar ainda mais o Papão. E, aos 11 minutos, a lei do ex-rival funcionou. O atacante Edson Cariús, ex-Remo, recebeu a bola de Emerson Souza na entrada da grande área, venceu Victor Salinas, tirou do goleiro e chutou para o gol: 2 a 0 para o Ferrão.

De seu lado, o Paysandu não conseguia se encontrar na partida, não acertava passes e estava perdido em campo. Passou os primeiros 25 minutos sem jogar e sem reação. Apenas antes da parada para hidratação, o Papão chegou com perigo pela primeira. Depois da parada técnica, o time paraense acordou no jogo e começou a criar mais, com tentativas de Jhonnatan, Marino e Ruy, mas não foi suficiente.



Em um bom momento do Papão no jogo, aos 42 minutos, no cruzamento de bola, Mauri, livre de marcação e de cabeça, mandou para o fundo da rede, 3 a 0. Por ironia, o time com o pior ataque da competição fez três gols no Paysandu apenas no primeiro tempo.

SEGUNDO TEMPO

Na volta, o Bicola estava melhor, com mais atitude. Aos 6, Leandro Silva foi derrubado na grande área e o árbitro marcou o pênalti. Ruy bateu de um lado e o goleiro foi para o outro, para fazer o primeiro gol do Papão no jogo.

Tal qual na etapa inicial que o Ferrão começou melhor, o Paysandu dominou os primeiros minutos da etapa final. Com toque de bola, marcação alta e chegadas ao gol, o Papão ensaiou uma reação até que o Ferrão “jogou água chopp” bicolor.

SOVA

Apesar da melhora em campo, o Paysandu não conseguiu manter uma estabilidade. Com problemas na defesa, aos 23 minutos, depois de uma sequência de tentativas, após uma cobrança de escanteio, Vitão, sozinho, cabeceou e fez 4 a 1.



Deste modo, o Papão voltou a ficar apático e perdido no jogo. A equipe bicolor parecia cansada e não conseguia criar e ainda perdeu Tcharlles, que sentiu lesão, mas teve que permanecer em campo porque o técnico já havia gastado todas as substituições. Assim, no final do jogo, o Ferroviário, com Thiago Aperibé, aumentou a goleada e fez o último para o Ferrão. 5 a 1.

Ficha Técnica

Ferroviário 5 x 1 Paysandu

Série C 16 rodada

Local: Estádio Cidade Vozão

Horário: 15h

Árbitro: Fábio Augusto Santos Sá Junior (SE)

Assistentes: Rodrigo Guimarães Pereira (SE) e Daniel Vidal Pimentel (SE)

Quarto árbitro: Raimundo Rodrigues de Oliveira Junior (CE)

Ferroviário

Rafael, Lázaro, Vitão, Richardson, Emerson (Dudu), Sousa Tibiri, Emerson Souza, Mauri (Dioguinho), Berguinho (Diego Viana), Gabriel Silva (Augusto amarelo), Edson Cariús (Thiago Aperibé)

Técnico: Anderson Batatais

Paysandu

Victor Souza; Leandro Silva, Denilson, Victor Sallinas, Diego Matos; Marino (Ratinho), Jhonnatan (Luan Santos), Ruy (Willian Fazendinha); João Paulo, Rildo (Tcharlles), Thiago Santos (Danrlei)

Técnico: Roberto Fonseca

Imagens: Lenilson Santos/Ferroviário